十鼓擊樂團五月登陸灣區　震撼開演傳遞台灣之聲

臺灣十鼓擊樂團於5月來灣區演出。（記者王日芯╱攝影）

為慶祝2025年美國台灣傳統周，僑務委員會攜手金山灣區 華僑文教服務中心，特別邀請享譽國際的台灣十鼓擊樂團於5月10日至11日來到灣區演出，透過主題「台灣躍動」，以氣勢磅礡的擊樂及創新的跨界編制，向灣區主流社會展現台灣豐富多元的文化底蘊。

僑教中心主任莊雅淑，北加州 台灣文化體育協會首席顧問傅紅玉，會長林宏達，文化節主委馬培鈞等參與了13日舉行的記者會。

十鼓擊樂團為台灣當代最具代表性的擊樂表演團體之一，不僅曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立音樂獎等國際提名與肯定，其作品風格融合傳統與現代，從台灣自然景致、民俗文化中汲取靈感，透過節奏強烈的鼓樂、傳統樂器及現代搖滾編曲，創造極具視覺與聽覺張力的跨界演出。

今年台灣傳統周活動由金山灣區文教中心統籌，主任莊雅淑指出：「每年五月是向世界展現台灣文化的最佳時機。台灣與世界交朋友，文化是最有力的橋樑。這次十鼓擊樂團來到灣區，不僅是藝術的展演，也是文化的傳遞，更希望藉由活動激發年輕僑胞的創意與參與。」

活動將於5月10日中午及下午，於舊金山著名地標聯合廣場（Union Square）舉行兩場免費精華演出，每場30分鐘，現場並有台灣特色小吃、民俗體驗與互動活動，歡迎民眾自由參與，沉浸在道地的台灣風情中。5月11日母親節周日下午3時，十鼓擊樂團將於紅木城的Fox Theater進行70分鐘的完整劇場演出，門票分為35元至90元。

此次訪演特別結合在美第二代台美青年組成的台美公民聯盟-舊金山分會（TAP-SF）及矽谷僑青家庭成立的北加 州台灣文化體育協會兩大社團共同籌畫，展現海內外台灣人世代傳承、共融共創的精神。

北加州台灣文化體育協會多年舉辦國際童玩節，深耕灣區社區會長林宏達指出：「這是我們首次承接僑委會訪演活動，5月11日正逢母親節，我們誠摯邀請大家攜家帶眷一同欣賞十鼓擊樂團精采演出，一起用藝術向母親致敬。」

值得一提的是，十鼓擊樂團背後還有一段動人故事。為守護在地歷史與兒時記憶，該團不惜投入資源，將位於台南的百年糖廠——仁德糖廠，從廢墟中蛻變為文創園區，透過鼓陣藝術活化空間，打造出融合歷史、藝術與觀光的文化新地標。其故事更被改編成電影「加油！男孩」，成為台灣藝文界的勵志典範。