這些創業名人 都從史丹福輟學

來自史丹福大學的輟學生往往獲得風投青睞。(美聯社)

在全球創業熱土矽谷 ，「輟學創業、改變世界」長年被奉為創業者的傳奇路徑。其中來自史丹福大學 的輟學生，更被視為最具潛力與氣場的一群。一些年輕創業者甚至刻意強調自己「史丹福輟學生」的身分，彷彿這本身就是獲得風投青睞的保證。

這種風潮可追溯至1990年代網路泡沫初起之際。華裔學生楊致遠（Jerry Yang）與費洛（David Filo）於史丹福宿舍創辦Yahoo，休學創業並成功打造全球首屈一指的網路入口，也掀起首波「史丹福輟學創業潮」。另一知名案例則是馬斯克 （Elon Musk），雖以Tesla與SpaceX聞名，但其實也曾短暫就讀史丹福博士班，不到一周便退學投身創業。

根據CB Insights與彭博新聞統計，若一家公司成為市值逾十億美元的「獨角獸」，其創辦人來自史丹福的機率高達10%，遠超其他美國學府。這背後形成一套緊密的創業利益鏈：教授變身天使投資人、講師兼任創投合夥人，甚至校方本身也透過基金參與投資。

彭博報導指出，支付平台Bolt創辦人布萊斯（Ryan Breslow）在大二時輟學創業，至少有三位電腦系教授投資其公司。2013年，另一支付新創Clinkle吸引十多名學生退學加入，背後同樣有教授資金介入。儘管史丹福設有利益衝突政策，但該規範並不適用於兼職講師與訪問學者，令外界對教育與資本角色界線產生疑慮。

創投講師列文（Peter Levine）坦言，學生經常在食堂主動向他提案；而創辦加速器StartX的特投曼（Cameron Teitelman）則直言，一些講師利用資訊不對稱壓低學生股份。

最具爭議的例子莫過於霍姆斯（Elizabeth Holmes）。她於19歲從史丹福退學創辦血液檢測新創Theranos，號稱能用幾滴血完成上百項醫療分析，被譽為「女版喬布斯」。然而該技術最終被證實虛構，公司倒閉，她本人亦於2022年被判刑11年，成為史丹福輟學神話的負面教材。

儘管如此，今天在史丹福，「輟學創業」仍是個別現象。布萊斯指出，學生傾向於暫停一學期或僅選修兩門課，以便投入創業。

本報曾經報導過的Pika Labs創辦人郭文景（Demi Guo）便是從博士班停學創業。而求職平台Simplify創辦人Michael Yan、HeyBoss AI創辦人曲曉音等雖為輟學生，但多已具備豐富的技術背景與產業歷練，並非一股熱血即貿然創業。