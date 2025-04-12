中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨 因禍得福

川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

川普 總統的關稅 政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，唯獨對中國大陸商品課徵145%關稅；另外針對電腦、智慧型手機及晶片等也另外新增豁免對等關稅。矽谷灣區的台灣食品進口中盤商私下表示，許多下游零售商 因為中國進口成本增加，反向台灣貿易商下訂單囤貨，上周反而增加不少生意，還遇到零售商指定特定商品，想以台灣商品取代市場需求。

台灣食品進口商指出，川普政府4月2日宣布全球180多個國家課徵至少10%稅率，最多高達50%，且台灣當時被定調加徵32%時，自己和多家下游廠商也急著開會討論應變措施，發現怎麼算都無法再壓低成本，勢必得漲價，但漲價又會影響到市場行情，感到貿易市場全被打亂了，相當萬念俱灰。

他說，還記得那周許多下游廠商緊急發通知，要求貿易商、供應商重新提供報價，他以32%計算後，發現至少得將報價提高二成才不賠錢，於是他重新計算報價，發現若加徵關稅若維持在10%內，原本未漲價的報價還能應付得過去，只是自己利潤少一些而已，仍能維持市場行情。於是他在報價單中特別提到：「若加徵關稅最後定調為10%，可維持原始報價。」

沒想到就是這句話促成了後續下游廠商的大量進貨舉動。台灣食品進口商指出，川普總統4月9日突然宣布「各國對等關稅90天內暫時一律課徵10%」，居然應驗了他當初在報價單上寫的關稅10%額度。

他說，當天政府一宣布，好幾家下游廠商突然要求進大量訂單，比往年同期還要多，並希望「加急進口」，主要原因就是要趕在90天內順利進口到美國，以防任何變數；且有些廠商還說，中國目前被課徵145%的關稅，雖然台灣商品原始成本比較高，但算了關稅以後價格反而比中國商品划算，且台灣商品品質好，消費者回購比率高，若關稅戰不停，不排除直接用台灣商品取代需求。對這家台灣貿易商來說，反而有種因禍得福的感覺。

另一家台灣貿易商指出，自從4月初開始關稅戰就每周都有不同的變化，她認為這是全球秩序重新分配制定的開始，這一、兩年內勢必會有新秩序出現，身為一般中小企業的確面臨較大的挑戰。她自己也重新調整了進貨的數量與商品選擇，盡量選比較具有獨特性且不可取代性的商品，以免在關稅一日三變的情況下，貨品還沒到港就滯銷或被課重稅，得不償失。