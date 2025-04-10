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AI CEO取代人類? 矽谷新創公司公路廣告惹議

記者徐蓓蓓／舊金山即時報導
舊金山機場的高速路旁出現了一張人類CEO被開掉，被AI CEO取代的廣告牌。（受訪者提供）
舊金山機場的高速路旁出現了一張人類CEO被開掉，被AI CEO取代的廣告牌。（受訪者提供）

日前，靠近舊金山機場的高速路旁出現了一張人類CEO被開掉，被AI CEO取代的廣告牌。因為人類CEO的臉上被打上了紅色的叉叉，還在網路上引起了一些爭議。

記者了解到，這幅廣告其實來自矽谷新創公司heyBoss AI，廣告牌的內容是公告AI CEO Astra 取代公司創始人和原CEO曲曉音在運營管理方面重要職能一事。

根據曲曉音在她自己的社群媒體平台上的發言，她對此事的看法似乎十分豁達，甚至樂見其成。曲曉音表示：「我成了第一個被AI炒掉的創始人，但說真的，我不生氣，甚至有點開心。」

曲曉音指出：「我不用通宵改設計稿，不用寫需求、不用催進度。現在的我，在海邊散步，看她把HeyBoss带得愈來愈好。」

廣告牌在社媒平台流傳開來後，也引起了網友的一些質疑。有網友問：「作為被打紅叉的本人，真的對這個視覺設計沒有任何不適嗎？」也有人質疑將一位亞裔女性形象的CEO打叉，換成一個接近非裔形象的女性，看起來有種族方面的聯想。

對此，曲曉音本人是這樣回應的。她介紹廣告中出現的形象就是她本人和公司的新任AI CEO Astra，而廣告牌本身就是她和團隊請Astra領導公司的AI團隊設計的。在給出了10個方案中，她請Astra為每個方案的潛在轉化率打分，最終選定的方案就是得分最高的選項。

至於Astra的形象也是其自行設計的。曲曉音自己和團隊當時給出了三個要求，女性、有未來感和包容性。最終呈現的就是目前Astra的形象。

曲曉音解釋，選擇女性而不是男性，是覺得以男性AI的形象取代女性，似乎不夠進步。而且女性形象在運營和客服方面都會和客戶有更好的鏈接。而未來感和包容性是比較能夠代表公司的品牌形象的。

AI CEO 亞裔

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