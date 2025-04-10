78屆世界衛生大會將召開 北加州台灣會館籲正視台灣參與權

主講人、資深醫師暨北加州台灣會館理事長廖俊惠。（記者王日芯╱攝影）

第78屆世界衛生大會（WHA ）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，北加州台灣會館近日舉辦一場以「台灣重返WHA的必要性與挑戰」為主題的專題講座，邀請醫界與僑界專家深入剖析國際公共衛生局勢，並呼籲國際社會正視台灣人民的健康權，支持台灣以觀察員身份重返WHA。

活動中，金山灣區僑教中心主任莊雅淑受邀出席致詞。她強調，台灣擁有完整且透明的公共衛生體系，在全球防疫工作中一直扮演著積極角色，尤其新冠疫情初期，台灣迅速啟動社區防疫、邊境控管及資訊公開機制，展現極高效率與責任感，獲得國際肯定。

莊雅淑指出，台灣被排除在WHA外已連續九年，這不僅對台灣2300萬人民健康權的剝奪，也讓全球防疫網絡出現漏洞。她說，WHO 的核心理念是「健康是基本人權」，主張「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage），但台灣人民卻因政治因素被邊緣化，與該理念背道而馳，健康不應有國界，也不該有政治偏見，呼籲僑界團結發聲，透過媒體平台、公共倡議與國際友人合作，讓世界聽見台灣的聲音。

主講人、資深醫師暨北加州台灣會館理事長廖俊惠指出，台灣在醫療、科技與疫情防控方面的表現有目共睹，是全球公共衛生體系中不可或缺的一環，台灣每年約2500萬人次國際往返，健康體系的運作與疾病監測成果直接關係到區域乃至全球的健康安全。

他提到，中國大陸多年來引用聯合國 2758號決議阻撓台灣參與WHO與WHA，但該決議僅處理中國在聯合國的代表權，並未處理台灣主權地位問題，更未明文排除台灣參與聯合國體系下的專門機構。

講座中，廖俊惠特別提及美國長年對台灣國際參與的支持。他表示，美國國會與行政部門持續透過立法與外交管道推動台灣重返WHA，包括「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）與「台灣盟友資助法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative, TAIPEI Act）等。

不過，廖俊惠也對2026年美國擬退出WHO一事表示憂慮。他指出，若美方正式退出，將削弱對台灣的間接支持力量，也可能導致WHO未來更加傾向中國主導，對全球公共衛生治理帶來不穩定因素。「這不僅是對台灣的外交挑戰，更是全人類健康安全的風險。」

針對未來的應對策略，廖俊惠提出三點建議：第一，台灣應積極深化與美國、歐洲、日本等民主國家的公共衛生及醫療科技合作，建立共用疾病監測資料的平台，強化多邊連結；第二，政府與民間應攜手投資生技醫藥研發與疫苗產業鏈，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵角色；第三，台灣可透過非政府組織（NGO）與跨國企業合作，建立以台灣為核心的亞太區域性健康安全平台，強化制度性能見度與國際影響力。