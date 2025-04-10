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市長羅偉允許自駕車駛入舊金山商業中心Market街 帶動市區經濟

記者李怡╱舊金山即時報導
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Waymo將於今夏可駛入Market街。（記者李怡╱攝影）
Waymo將於今夏可駛入Market街。（記者李怡╱攝影）

本周舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）宣布，將開放自駕車公司Waymo的自駕計程車進入Market街東段。這也是該區「禁車」政策實施以來，首次允許運營車輛通行。

舊金山的Market街是金融區的核心街道。民眾不論是通勤、看劇、用餐還是參加遊行，總繞不開這條筆直穿越市中心大道。

幾年前，市政府為了打造更友善的行人空間，把Market街變成了所謂的禁車區，除了巴士、自行車和商業車輛外，Uber、Lyft、私人轎車都不准通行。

近年來市中心的情況不如以往。劇院的觀眾少、酒店住客冷清、餐廳到了晚上提早打烊，整條街比以前寂寞了不少。不少商家向市長反映，是不是該讓車子回來了，至少，讓客人能方便地來消費，讓小商業可以運營下去。

於是，市長羅偉允許Waymo的自動駕駛計程車進入Market街。Waymo的電動Jaguar休旅車預計今夏上路。接下來幾周，Waymo公司會先在Market街上做地圖繪製，讓車子「認識」環境。

市府回應稱，雖一般私人車輛還是禁止進入Market街，因為Waymo屬於商業用途，跟卡車、送貨車一樣，所以符合例外規定。

這項改變，不只是交通政策上的調整，更是一個信號，舊金山正在尋找振興市中心的新方法。政府希望藉由自駕科技，帶動新一波人流，也讓這座城市保有它在創新上的領先地位。

Market Street是舊金山市區中心街道，重大遊行活動均在此舉辦。（記者李...
Market Street是舊金山市區中心街道，重大遊行活動均在此舉辦。（記者李怡╱攝影）

Waymo 自駕車 舊金山

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