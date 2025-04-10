我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

牛排打敗義大利麵 橄欖園失美休閒餐廳領頭羊角色

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

記者李怡╱舊金山即時報導
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

根據加州車輛管理局（DMV）10日發布的新聞稿，自今年5月7日起，美國聯邦政府將正式開始執行 Real ID 規定。簡單來說，如果你的駕照不是 Real ID，那麼就可能無法通過機場安檢，也將無法搭乘國內航班。

民眾需先在 DMV 官網上填寫申請表格並上傳所需文件，再攜帶這些文件前往 DMV 現場辦理。若先完成線上預約與申請，現場流程約15分鐘即可完成。

Real ID 是一種符合聯邦安全標準的駕照或身分證，卡片上會印有一顆星星。以加州為例，駕照右上角有一隻金色熊，熊內有星星的標誌，就是 Real ID。

申請時需提供以下文件：出生證明或護照、社會安全號碼（如 SSN 卡）、合法居留證明（綠卡、公民證等）、兩份地址證明（水電費帳單或租賃合約）。

根據國土安全部（Department of Homeland Security）說法，護照仍可作為登機證件使用。不過，若希望日後僅憑駕照或州政府核發的身分證順利搭乘國內航班，則仍需申辦 Real ID。

運輸安全管理局（TSA）表示，5月7日開始雖是正式生效日，但將採取「分階段執行」策略，初期可能對未持 Real ID 的旅客進行額外檢查，不會立刻拒絕登機，目的在於減少混亂與影響旅客行程。

DMV呼籲民眾盡快檢查自己手上的駕照是否已為 Real ID，以免臨時出行受阻。如果尚未換證，應儘早上網預約，準備好相關文件完成申請。

DMV 加州 護照

上一則

聖他克拉拉縣「健康美甲計劃」擴大至美髮沙龍　

延伸閱讀

年費僅401元 不論移民身分 加州低成本車險怎麼申請？

年費僅401元 不論移民身分 加州低成本車險怎麼申請？
千萬補助用罄… 加州盼更多孩子上雙語課 資金卻不足

千萬補助用罄… 加州盼更多孩子上雙語課 資金卻不足
加州南北高鐵新目標 舊金山到洛杉磯單趟3小時

加州南北高鐵新目標 舊金山到洛杉磯單趟3小時
2025治癒加州系列十之2（Healing California）

2025治癒加州系列十之2（Healing California）
千萬補助用罄 加州盼更多孩子上雙語課卻缺錢缺師

千萬補助用罄 加州盼更多孩子上雙語課卻缺錢缺師

熱門新聞

經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target聯名Kate Spade 300款精選商品低至5元

2025-04-05 18:54
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因

為何暫緩提高對等關稅？川普說了原因
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因