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北一女機器人社團來美參賽 北加校友會熱情接待

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北一女中機器人研究社7日參觀Google總部，並由七位擔任「體驗谷歌」的員工熱情接待。（受訪者提供）
北一女中機器人研究社7日參觀Google總部，並由七位擔任「體驗谷歌」的員工熱情接待。（受訪者提供）

北一女中機器人研究社代表35人日前在北加州佛萊斯諾（Fresno）參加機器人競賽（First Robotics Competition，FRC）。參賽期間，啦啦隊總召集人蕭智琦率領北加州多位北一女校友，4月5日、6日到比賽現場加油，當地台灣同鄉會也熱情準備點心飲料給團員及另一個台灣參賽團體大安高工享用，凝聚僑界力量。

經過兩天的比賽，北一女中機器人研究社獲得團隊永續發展獎（Team Sustainability Award）。

比賽過後，團隊抵達矽谷灣區。7日參觀Google總部，並由七位擔任「體驗谷歌」的員工熱情接待，從園區導覽、各式飲料及午餐招待，到介紹Google文化和自由發問，北一女機器人團隊和北加州北一女校友會成員都讚不絕口。

留下絕佳的印象和難忘的回憶。 美國北一女校友基金會特別訪問兩位指導老師和社長楊甜恩、副社長張芸柔， 把他們對師資、經費和場地的需求， 轉達全球校友、尋求支持和贊助。

北一女中機器人研究社參加機器人競賽，啦啦隊總召集人蕭智琦（最前排中間）率領北加州...
北一女中機器人研究社參加機器人競賽，啦啦隊總召集人蕭智琦（最前排中間）率領北加州多位北一女校友到現場加油。（受訪者提供）

北一女團隊4月7日下午接著到柏克萊加大參觀名校風光，4月8日參觀史丹福大學及輝達（Nvidia）總部，最後團隊與北加州北一女校友會晚間在密爾布瑞穗香酒樓共進晚餐，北加州北一女校友會長吳幼如、活動組長陳蕙媖、美國北一女校友基金會董事長鄭念樺和多位校友共襄盛舉，支持北一女學妹們求學求知、不斷向上的旅程。

北一女中機器人研究社成立於2016年，著重教育，在歷屆國際FRC比賽中拿到過數個獎項。研究社師生們專注在工程機械領域，兼重軟體硬體的持續學習。這趟機器人大賽，北一女機器人研究社共有18位高一生、14位高二生以及一位高三學生由北一女物理教師張清俊、陳正源領隊參賽，3月30日第一站抵達洛杉磯，也受到南加州北一女校友會接待，在洛杉磯停留幾天，並觀摩Palos Verdes Peninsula High School機器人隊練習， 並參觀加州理工學院和洛杉磯加大

北一女中機器人研究社代表35人日前在北加州佛萊斯諾（Fresno）參加機器人競賽...
北一女中機器人研究社代表35人日前在北加州佛萊斯諾（Fresno）參加機器人競賽（First Robotics Competition，FRC）。（受訪者提供）

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