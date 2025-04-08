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租客居住環境惡劣 舊金山華埠三房東被罰81萬美元

記者李怡╱舊金山即時報導
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因提供惡劣租住環境，舊金山房屋業主被罰81萬美元。示意圖，並非文中所涉及的建築。（記者李怡╱攝影）
因提供惡劣租住環境，舊金山房屋業主被罰81萬美元。示意圖，並非文中所涉及的建築。（記者李怡╱攝影）

多年來，華埠散房（SRO）租戶在極為惡劣的環境下勉強生活，如今終於等來正義一刻。舊金山市律師邱信福（David Chiu）8日宣布，三棟華埠散房業主因違反居住安全與衛生法規，與市府達成和解，須支付共計81萬美元的民事罰款，並限期完成所有違規改善。

這三棟位於跑華街1449號（1449 Powell St）、華利禾街790號（790 Vallejo St）與積臣街912號（912 Jackson St）的建築，長期存在多項健康與安全問題，包括漏水、發霉、電線外露、門窗損壞、共用廁所不潔、逃生通道不足、缺乏煙霧與一氧化碳警報器等。更令人震驚的是，業主還違法加建或改建出租單位，未經許可擠入更多租戶以謀取暴利。

市府自2018年起，陸續針對這些物業發出多張違規通知，但問題始終未獲改善。市律師辦公室於2023年10月正式提起訴訟，控告三位業主，分別是Jeff Appenrodt、Shailendra Devdhara 與 Kamlesh Patel，以及相關公司違反州法、市法並製造公共危害。

根據和解協議，跑華街1449號的業主將支付78萬美元罰款並修復四項仍未解決的違規；而後來購入另外兩棟物業的 Kamlesh Patel 則須支付3萬美元，並配合完成改善。他與跑華街的違規問題無直接關聯。

「這些房東從租客的痛苦中賺錢，現在終於要為自己的行為負責。」邱信福表示，「舊金山不容許任何人剝削租客，尤其是讓他們住在不安全、不衛生的地方。」

市樓宇檢查局局長歐里奧丹（Patrick O’Riordan） 表示，這起案件展現市府維護租客權益的決心，他表示：「沒有人應該被迫住在這樣的環境裡，我們會持續運用一切手段追究不法房東的責任。」

邱信福辦公室表示，這起案件不僅是法律上的勝訴，更是一個社區團結、自我捍衛權益的縮影。市府呼籲其他遭遇不當待遇的租戶勇敢發聲，社區與法律體系會是他們最堅強的保障。

租客 華埠 舊金山

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