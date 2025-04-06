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山景城市中心街頭 周末拉小提琴的神祕人到底是誰

記者徐蓓蓓╱山景城即時報導
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周光彥在卡斯楚街頭的小提琴演奏，已經成為周末一景。（受訪者提供）
周光彥在卡斯楚街頭的小提琴演奏，已經成為周末一景。（受訪者提供）

矽谷山景城市中心卡斯楚街頭，幾乎每到周末就會一位拉小提琴的街頭藝術家出現。在露天享受美食和陽光的食客，沈浸在美妙的琴聲中，已經成為本地人熟悉的美好景象。大家都開始對這位藝術家心生好奇，甚至有人在鄰里網站上追問他的身份。也有知情人表示，已經將大家的讚許的訊息傳遞給藝術家本人。

記者近日採訪了這位深受社區喜愛的街頭藝術家周光彥（Larry Chou)。

周光彥表示，自己其實在本地一家科技公司的財務部門工作。開始在街頭拉琴，是源於疫情期間學習小提琴的女兒沒有機會表演，為了鼓勵她練習，父女兩人開始在街頭表演。剛開始兩人都有些緊張，但後來就慢慢放鬆下來，開始喜歡上這種感覺。現在女兒每隔一段時間學會新的樂曲，依然會參加街頭表演，而他自己如果沒有別的安排，周末兩天都會來表演。

周光彥說，自己五歲就開始學琴，開始只是因為父母的要求。他記得小時候每天都要練好琴才能出去玩。但到中學後慢慢開始產生真正的興趣，即使讀大學、找工作到成家立業沒有放棄過。他說，哥哥也有練習樂器，不過最後選擇了鋼琴。他認為哥哥的音樂天賦比自己高很多，但可能練習沒有自己多。現在兄弟倆依然很享受相聚時一起演奏的快樂。

周光彥說，在街頭表演四年多，會有每周都出現的常客，也有遇到過從打開的錢盒裡直接拿錢的流浪漢，還有很多喜歡環繞在自己周圍追逐嬉戲的小孩。有一次有人上前請他演奏「月亮代表我的心。」當樂聲響起的時候，他看到很多華人心領神會的表情。甚至還有其他族裔人士輕輕哼唱。

而之所以選在卡斯楚街表演，其實是非常偶然的原因。周光彥說，是因為妻子和朋友約好在附近喝下午茶。但自己對下午茶不太感興趣。而當時卡斯楚街因為疫情，已經停止車輛通行。他就在街上休憩，無意中發現，這裡是街頭表演的理想場所。

周光彥說，剛開始把這個想法和父母分享的時候，他們覺得有點瘋狂。但後來現場看過他的表演後，也都覺得不錯。他說，有時也會去周邊桑尼維爾和洛斯阿圖等地表演，但還是覺得卡斯楚街的氛圍最好。他感謝大家對藝術的支持，歡迎過來聊聊天，也可以告訴他想聽的曲目。

疫情 矽谷 華人

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