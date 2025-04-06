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吳彥祖、方振豪談亞裔敘事變遷 將激勵後代為己任

記者王子涵╱舊金山即時報導
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著名華裔影星吳彥祖（左）與滾石雜誌資深媒體人方振豪（右）。（記者王子涵╱攝影）
著名華裔影星吳彥祖（左）與滾石雜誌資深媒體人方振豪（右）。（記者王子涵╱攝影）

華埠大明星戲院百年慶的重頭戲，便是著名華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）與滾石雜誌資深媒體人方振豪（Ben Fong-Torres）的訪談環節。兩位在娛樂產業的成功，啟迪了無數亞裔美國人在不同的領域中大膽嘗試，開闢出自己的道路。

吳彥祖與方振豪同成長於東灣，但在舊金山華埠都有著不少珍貴的記憶。在本報獨家的訪談中，吳彥祖透露他年少時常來到華埠觀看香港功夫電影。

「我七歲時第一次看『少林寺』，那部電影激勵了我學習功夫。我來到舊金山華埠，在市德頓街的YMCA訓練。」吳彥祖說，「在訓練後，就會來到大明星戲院來看最新的香港動作片，像是黃飛鴻系列。那時沒有網路，連買到錄影帶都很困難，唯一能看到香港電影的方式就是來華埠電影院。」

每一個在那個時期成長起來的亞裔小孩，都會受到李小龍的影響，吳彥祖也不例外。「在七十年代末八十年代初，你在螢幕上看不到像我這樣的人。李小龍那種自信，對一個尋找自我認同的亞裔美國人來說真的很鼓舞。」吳彥祖在訪談中分享，「他是更現代風格的功夫。他是美國人，在舊金山出生，電影中說英語，但最吸引我的是他在銀幕上的魅力和個性。」

方振豪也分享到在更早的年代，亞裔年輕一代沒有如李小龍這樣的明星、榜樣引導他們。「我坦白說，那時我沒有榜樣，那是五十年代。當我看到有中國人的署名時，真的很激動。」他提到欽佩劇作家陳耀圭（Frank Chin）和教育家黃博士，「你會找到這些可能的榜樣，因為當時真的很少。」

方振豪表示，收音機和棒球比賽廣播是他的「救命稻草」，培養了他對音樂和廣播的熱愛。「閱讀也是其中一部分，我貪婪地閱讀各種書籍，這讓我想成為一名作家。聽著電台DJ，又讓我想講話和播放音樂。」

方振豪談到他在「滾石」雜誌和電台KSAN工作的雙重經歷：「當我去採訪Sly and the Family Stone或Carlos Santana時，似乎有一種相互認同，『噢，你也是局外人』。在搖滾樂世界裡，以白人為絕對主導，突然間來了這個中國人。我不知道你，因為方這個姓氏不太能說明身分……但這確實創造了某種連結。」

談及現今亞裔演員在荷里活的發展，吳彥祖強調社區支持的重要性：「作為同一個社群，我們出來支持這些電影很重要。荷里活的邏輯非常簡單，它是一門生意，如果你能證明你能為他們賺錢，那你就能生存。瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）的巨大成功，為亞裔演員之後的許多作品打開了大門。」

「如果沒有瘋狂亞洲富豪，我們不會有這些機會。」吳彥祖說。

他呼籲亞裔敘事需要向「2.0版本」進化：「移民故事很棒，我們也看過了。但我們需要進一步展示我們是誰，以及我們如何融入美國社會結構中。」

方振豪作為新聞界的華裔先驅之一，對年輕的亞裔美國記者非常重要。吳彥祖說：「人們仰望你，看到有一條道路是行得通的。」

吳彥祖總結：「我正在做的事，是希望能啟發年輕人，就像這個戲院當年啟發了我。希望我現在在螢幕上所做的能啟發年輕人去追夢，未來我們能看到更好、更多元的自我呈現。」

著名華裔影星吳彥祖（左一）與滾石雜誌資深媒體人方振豪（中）。（記者王子涵╱攝影）
著名華裔影星吳彥祖（左一）與滾石雜誌資深媒體人方振豪（中）。（記者王子涵╱攝影）

亞裔演員 華埠 舊金山

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