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華埠現存唯一劇院百年慶 年輕科技業者延續使命

記者王子涵╱舊金山即時報導
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大明星劇院已轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇，以及現代魔術與雜技表演。（記者王子涵╱攝影）
大明星劇院已轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇，以及現代魔術與雜技表演。（記者王子涵╱攝影）

舊金山華埠是北美現存歷史最悠久的華人社區，歷經近兩世紀的興衰與1906年毀滅性大地震的洗禮，社區樣貌隨時代變遷而不斷演進。社區裡僅存的一座劇院6日悄然邁入百歲。如今，這座昔日舞台在一對年輕科技新貴的手中重獲新生，他們正以現代化的思維與熱情，為這座富有傳奇色彩的劇場勾勒未來的藍圖。

大明星劇院（Great Star Theater）成立於1925年，長期是社區粵劇與傳統戲曲的重要舞台。近年來，由於管理權變更與財務問題，劇院一度陷入關閉的困境。直到2021年，來自中國的科技業者楚沛（Alice Chu）與其丈夫羅傑（Roger Pincombe）成功與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。

能容納500人的劇院在6日被慕名而來的觀眾所填滿，當天的表演不僅包括粵劇、武術、古箏三重奏等傳統表演，還接納了當代馬戲團等西式表演。

市長羅偉（Daniel Lurie）向兩位年輕的主理人發表感謝狀。他表示，舊金山一直以來是一個以藝術和文化為傲的城市，而大明星劇院是城市與華埠的掌上明珠。「感謝你們所做的一切，不僅是為了這個社區，也是為了我們整個城市。」

羅偉宣布將4月6日定為舊金山「大明星劇院日」，感謝劇院支持城市的藝術與文化事業。

華裔市府律師邱信福（David Chiu）表示，華埠歷經排華時代、地震火災、疫情與亞裔仇視，大劇院的百年慶等同於慶祝華裔社區的歷史。

在灣區成長的華裔電影巨星吳彥祖參與當天的慶祝，他對本報說：「大明星戲院在童年給了我很多靈感。 隨著時間的推移，劇院也開始消失。大明星劇院關閉了很多年，它能夠恢復生機，這對社區的歷史和文化結構非常重要。」

大明星劇院已轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇，以及現代魔術與雜技表演。

華埠僅存的一座劇院悄然邁入百歲。（記者王子涵╱攝影）
華埠僅存的一座劇院悄然邁入百歲。（記者王子涵╱攝影）
直到2021年，來自中國的楚沛與其丈夫羅傑與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新...
直到2021年，來自中國的楚沛與其丈夫羅傑與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。（楚沛提供）

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