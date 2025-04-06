米其林主廚坐鎮 灣區這家餐廳置身超市內 引饕客嘗鮮
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來自韓國的高端連鎖餐飲超市Jagalchi自上月末在灣區首店開張以來，就人氣爆棚。開架超市和各類明檔小吃及餐飲並存的格局，也讓灣區人耳目一新。其中占據超市中心位置，由米其林主廚Tony Yoo執掌的韓餐廳Pogu，更是引人關注。
一般而言，米其林主廚執掌的餐廳都主打高端路線，即使是較為親民的品牌，餐廳的設計和選址也都頗有講究，甚至會刻意營造神秘感。然而Pogu餐廳直接開在了人來人往的超市中心，直接打破了米其林主廚和普通人之間的壁壘。
這家餐廳目前在餐廳訂座應用程式Opentable上就可以預訂。Opentable顯示單人消費在31到50美元左右。如果要品嘗包括前菜和甜點的主廚特選菜單，是一個人95美元。目前非周末的晚餐時段還都可以訂到。
矽谷科技業因為收入相對較高，科技業者中向來不乏美食的愛好者。Pogu開業不到剛剛一周，就有不少南灣的科技業人士前往探店。
來自一線科技大廠的江先生近日就和妻女一同嘗試了主廚菜單。據江先生分享，包括甜品在內的五道菜式，都是比較經典的韓式料理，讓他想到網飛(Netflix)串流平台播放的韓餐廚藝競賽節目「黑白大廚」。
從料理的製作和口味上，他認為超越了一般灣區中高檔韓餐廳的水準，確實體現出米其林主廚的巧思和水準。另一方面，餐廳的面積居然大得驚人，並沒有想像中在超市用餐的侷促之感；同時可能因為他特意挑選周中前往，避開人流，因而用餐過程相對順利。
不過目前這家店在Opentable上的評價只有2.4星。雖然有不少好評，但也有很多評論抱怨服務員人手不夠，還有人抱怨菜端上來已經冷掉。社媒平台「小紅書」上也有網友表示自己直接跟主廚Tony Yoo抱怨，但對方也只能表示，新店還要不斷改善。
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