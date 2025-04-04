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60年傳奇落幕 舊金山華埠寶謙昌參茸藥材行結束使命

【舊金山訊】
舊金山華埠華盛頓街地標商鋪寶謙昌參茸藥材行是美國中藥行業先驅，更見證了一代華裔移民的奮鬥史詩。（寶謙昌提供）
舊金山華埠華盛頓街地標商鋪寶謙昌參茸藥材行是美國中藥行業先驅，更見證了一代華裔移民的奮鬥史詩。（寶謙昌提供）

舊金山華埠華盛頓街地標商鋪寶謙昌參茸藥材行（Superior Trading Company）在創始人鐘北謙與鐘林寶玉夫婦離世後，正式結束長達60餘年的歷程。這家家族企業不僅是美國中藥行業先驅，更見證了一代華裔移民的奮鬥史詩。

回顧鐘北謙（Chung Burk Him）與夫人鍾林寶玉在華埠經營參茸藥材店，給第一代華人在美國創業留下了深刻的印記。寶謙昌1959年創立初期主營雜貨及參茸藥材，成為首個將韓國高麗參引入美國的代理商，與韓國政府保持數十年獨家合作。寶謙昌開創性代理虎標萬金油近20年，與京都念慈菴川貝枇杷膏超過50年，奠定其中成藥流通樞紐地位。

寶謙昌70年代率先深入威斯康辛州，建立西洋參直採體系，推動該州成為優質花旗參產區，並搭建香港與威州藥農貿易橋樑，與亞洲幾家受歡迎的著名供應商建立了聯繫。作為美國中草藥業的先驅，寳謙昌是首家遠赴威斯康辛州採購並推廣栽培西洋參的華人企業，以銷售優質正宗西洋人參享譽業界。

1970年代末，抓住中美貿易開放機遇，寳謙昌大規模引進暢銷中成藥與草藥，為美國中醫藥體系發展鋪設基石，惠及全美華人社區及主流市場，並以誠信為本的華埠精神象徵。

鍾北謙夫婦始終秉持誠信經營理念，將中國傳統商道植根異鄉。堅持待人以誠，「價格公道、童叟無欺」原則，深受居民的信賴與愛戴。他們一邊撫養子女，一邊辛勤耕耘，用心經營寶謙昌參茸藥材店，直到2017 年才關閉企業。其創業歷程不僅實現美國夢，更塑造了華埠商業倫理典範，被譽為「用一生寫就的唐人街傳奇」。

鐘北謙與鐘林寶玉夫婦在老聖瑪麗大教堂成婚並終身虔誠信教，一直在那裡當教區居民，直到他們無法再參加那裡的彌撒。鐘林寶玉是一位精明的女商人，也是家中的孝順女兒、姊妹、妻子、母親、姑姑和祖母。 她努力向家人，特別是她的孩子們體現她的家庭價值。在他們事業蒸蒸日上的同時，不忘奉獻社會，他們曾經是舊金華埠社區的支柱，為許多事業捐獻自己的時間及金錢。他們熱心公益，慷慨解囊，長年支持華埠的慈善與教育事業，包括東華醫院、聖瑪麗中文學校及聖瑪麗中文日間學校等機構，以實際行動回饋社會，造福僑社。

鍾北謙與鍾林寶玉生前的事業與精神，正是美國夢的典範。（寶謙昌提供）
鍾北謙與鍾林寶玉生前的事業與精神，正是美國夢的典範。（寶謙昌提供）

華埠 華人 威斯康辛州

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