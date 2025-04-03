我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯承認關稅可能帶來短期痛苦 堅稱美需重大改變

史指暴跌4.84% 道指崩逾1600點 那指創5年最大單日跌幅

金山灣區媽媽教室承辦「輝黃美食、夜市飄香」活動

記者江碩涵／聖荷西即時報導
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括燒麻糬。（主辦單位提供）
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括燒麻糬。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室今年舉辦的「2025年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」主題是「輝黃美食、夜市飄香」。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，此主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳返台時吃過的夜市美食而尋找出台灣小吃，將由主廚連愛卿帶領大家一一解析每道小吃自製的精髓。

中華民國僑委會為協助美西地區台灣美食僑營餐飲業創業、提升經營實力及行銷台灣美食品牌形象，並配合推動台灣美食成功接軌主流國際化，每年都會舉行「台灣美食廚藝巡迴講座」，也成為當地僑界每年固定期待的僑委會大活動之一，去年也成功吸引240名民眾參與。

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉、藥膳麻油雞麵線、蚵仔煎、筒仔米糕、三杯豬血糕、雞卷、鹿港芋丸及燒麻糬，講座時間長達四小時，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚，並將帶領餐飲學校、炊具及電視台教學經驗的廚藝教師杜麗娟，共同教學示範並進行餐館諮商輔導。

活動時間是5月5日上午10時至下午2時30分，地點在聖塔克拉拉市的狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara,95050）。

高玉麗表示，金山灣區媽媽教室會員有保障名額，僅需繳午餐費用25美元即可參加；此活動也開放非會員報名，除了25美元餐費外，另收烹飪材料費15美元。

報名採統一郵寄方式，以郵戳為憑，必須在4月25日前報名，並附上費用支票，支票抬頭為Women’s Workshop，並附上清楚正楷書寫的個人中、英文姓名、住址、電話、電子郵件等詳細資料，寄至 Women’s Workshop（地址：909 Old Town Ct., Cupertino, CA 95014）。

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青...
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚。（主辦單位提供）
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉。（主辦單位提供）
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉。（主辦單位提供）
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青...
「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚。（主辦單位提供）

灣區 中華民國 黃仁勳

上一則

北加2025年中文巔峰之戰 見證新生代實力

下一則

蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

延伸閱讀

韓超Jagalchi灣區分店 海鮮烘焙被掃空 亞裔：找到歸屬感

韓超Jagalchi灣區分店 海鮮烘焙被掃空 亞裔：找到歸屬感
金山2月房市熱 逾半房屋成交價高於原始標價

金山2月房市熱 逾半房屋成交價高於原始標價
環保署擬終止62筆加州補助款 多個灣區組織恐受創

環保署擬終止62筆加州補助款 多個灣區組織恐受創
世足賽灣區主辦城市海報 菲裔藝術家設計

世足賽灣區主辦城市海報 菲裔藝術家設計
消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

消費習慣比一比…洛城外食占飲食48% 全國最高

熱門新聞

costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西擊敗紐約市成為美國2025年單身成年人生活成本最高的城市。（取自谷歌地圖）

擊敗紐約 聖荷西成全美生活成本最高城市

2025-03-26 14:18
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
漢高公司召回1升裝綠色塑料瓶包裝Tec Italy洗髮精。（漢高公司提供）

漢高公司千瓶洗髮精召回 在加州和紐約有售

2025-03-27 15:02
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因
被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%
影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活

影／港74歲男星差36歲爺孫戀 秀深蹲豪誇性生活