打擊犯罪見成效 舊金山警方將擴大無人機執法

舊金山警察局發布的無人機拍攝和追蹤汽車盜竊的畫面。（SFPD提供）

舊金山 警察局2日宣布計畫進一步擴展無人機計畫，以加強對城市內犯罪活動的打擊，特別針對汽車盜竊案等正在發生的罪案。這項由市選民於去年通過E提案後推動的科技執法新措施，成效逐漸浮現，正為執法部門帶來實質助力。

根據舊金山警察局公布的資料，無人機在過去一年內協助警方成功追蹤疑犯、拍攝罪案現場，並尋回被盜財物。警方指出，無人機不僅有助破案，更有助將失竊物品歸還予受害人。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）表示：「許多來旅遊的遊客，護照 和貴重物品例如結婚戒指，在汽車被爆竊時失竊。透過無人機快速介入，將物品交還事主，這對我們的城市形象來說非常重要。」

在警力資源短缺的情況下，無人機成為警隊有力的輔助工具。史考特表示，由警員操作無人機可即時偵測現場狀況，讓地面警員更精確掌握疑犯位置，大大提高破案機會。

數據顯示，2017年舊金山曾錄得約31,000宗汽車盜竊案，創下高峰。但自2024年E提案通過、允許警方擴大科技使用後，情況出現明顯改善。2024年全市汽車盜竊案下跌至約9,500宗，不及2017年三分之一。而今年截至目前的數字，更較去年同期減少一半。

史考特稱，目前全市已有十個警察分局啟動無人機執法計畫，接下來將增設更多無人機與配套設施，讓科技在第一時間介入現場調查，提升整體執法效率。