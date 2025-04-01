Minecraft驚喜更新 僅限愚人節當天

Minecraft延續往年傳統，為玩家帶來愚人節限定驚喜。 （取自Minecraft網站）

今年4月1日，微軟 旗下Mojang Studios開發的超人氣沙盒遊戲Minecraft延續往年傳統，為玩家帶來兩大創意更新：「生物動畫師」與「合成礦工」，讓遊戲世界更加瘋狂且富有樂趣。

「生物動畫師」功能：奇異組合 無限創意

Mojang於官方網站推出全新「生物動畫師」（Mob Animator）功能，允許玩家將兩種不同的生物融合，創造出獨特而搞笑的變種生物。例如，合併兩隻雞可能會產生一隻巨型雞，甚至某些組合還會觸發藥水效果，甚至導致爆炸，帶來意想不到的驚喜與挑戰。該功能僅限於2025年4月1日當天開放，玩家可透過桌機與手機平台體驗這一創新玩法。

「合成礦工」更新：顛覆傳統玩法

除了「生物動畫師」，Mojang還推出了一款顛覆傳統的愚人節更新：「合成礦工」（The Craftmine Update）。此更新顛覆Minecraft的核心機制，玩家不再單純探索與挖掘，而是需透過特殊工具「合成礦工」（Craftminer）來設計礦坑，佈滿資源與障礙，然後在挑戰生存的同時收集獎勵。這一更新強調隨機生成的挑戰與高重玩性，讓玩家以全新方式體驗遊戲世界。

Mojang多年來持續以創意十足的愚人節更新與玩家互動，今年的「生物動畫師」與「合成礦工」更是為社群帶來滿滿驚喜。雖然這些更新僅限當天開放，但它們無疑再次證明了Minecraft的無限可能性與開發團隊的幽默感。