舊金山華航與美國段純貞牛肉麵正式結盟 旅客可大啖牛肉麵

中華航空舊金山分公司總經理曾煜屏（中）、駐舊金山觀光署主任李思賢（左）與美國段純貞牛肉麵負責人Rommie（右）宣布，將在華航舊金山貴賓室提供牛肉麵，促進美食觀光。（記者江碩涵／攝影）

台灣旅客的共同回憶就是離開台灣前，要在桃園機場貴賓室吃一碗牛肉麵，也有著向台灣道別的儀式感。許多舊金山 灣區的台灣僑胞一直許願在舊金山機場也能吃到熱騰騰的牛肉麵，如今願望成真了。

中華航空舊金山分公司與美國段純貞牛肉麵3月27日宣布，在華航舊金山貴賓室提供牛肉麵，是舊金山第一家在貴賓室提供牛肉麵的航空公司，也是華航在台灣以外的海外地區，第一間提供牛肉麵的貴賓室服務。對許多旅客來說，是一個在美國貴賓室嶄新的體驗。

華航舊金山總經理曾煜屏表示，華航擁有自營的貴賓室，可以參與主導的部分較多，除了提供華航客人休息的場所，也可藉著在貴賓室提供牛肉麵機會，宣傳台灣的美食，讓即將去台灣旅遊的旅客，能搶先體驗台灣的美食，

曾煜屏表示，華航2024年的績效表現相當好，目前客機有66台、全貨機17台，北美有六個航線，包含舊金山、洛杉磯、安大略、西雅圖、紐約、加拿大，每周有40班次，不少旅客也都藉由北美班機到華航再轉機至東南亞 ，機上設備的內裝走書香氣息，商務艙提供米其林三星的頤宮餐點以及陽明春天的素食餐點，並與麵包冠軍陳耀訓合作麵包，一直以來都有與美食店家合作的計畫。

駐舊金山觀光 署主任李思賢表示，2024年美國到台灣旅客65萬人次，2025年才開春，北美旅客人次已經達標，與華航一起努力推廣台灣觀光，華航努力布局東北亞、東南亞航點，與觀光署推動台灣觀光目標相同，像是轉機客可以參加觀光署推出的「過境半日遊」活動，藉由過境半天到台灣觀光，可以參加旅行團也能自助遊，更多詳情可上網：https://halfdaytour.taiwan.net.tw/。

李思賢表示，觀光署另一項重點，是今年與華航一起主要贊助舊金山馬拉松，未來希望把舊金山馬拉松與萬金石馬拉松結合，可以讓兩個地區的跑者也能互相到對方的地點跑馬拉松，運用運動觀光的方式，帶動更多觀光人潮，另外也會陸續推出銀髮族等宗教體驗活動，讓更多人可以到台灣觀光。

美國段純貞牛肉麵負責人Rommie表示，華航貴賓室煥然一新，感受到華航非常用心的提供美食給旅客，從2024年11月起就開始試營運，並協助教育訓練貴賓室員工如何烹煮牛肉麵，是個全新的體驗，也非常高興能將台灣美食推廣給更多旅客享受，讓旅客上飛機前就能享受一碗美味的道地台灣牛肉麵。