舊金山華航與美國段純貞牛肉麵正式結盟 旅客可大啖牛肉麵
台灣旅客的共同回憶就是離開台灣前，要在桃園機場貴賓室吃一碗牛肉麵，也有著向台灣道別的儀式感。許多舊金山灣區的台灣僑胞一直許願在舊金山機場也能吃到熱騰騰的牛肉麵，如今願望成真了。
中華航空舊金山分公司與美國段純貞牛肉麵3月27日宣布，在華航舊金山貴賓室提供牛肉麵，是舊金山第一家在貴賓室提供牛肉麵的航空公司，也是華航在台灣以外的海外地區，第一間提供牛肉麵的貴賓室服務。對許多旅客來說，是一個在美國貴賓室嶄新的體驗。
華航舊金山總經理曾煜屏表示，華航擁有自營的貴賓室，可以參與主導的部分較多，除了提供華航客人休息的場所，也可藉著在貴賓室提供牛肉麵機會，宣傳台灣的美食，讓即將去台灣旅遊的旅客，能搶先體驗台灣的美食，
曾煜屏表示，華航2024年的績效表現相當好，目前客機有66台、全貨機17台，北美有六個航線，包含舊金山、洛杉磯、安大略、西雅圖、紐約、加拿大，每周有40班次，不少旅客也都藉由北美班機到華航再轉機至東南亞，機上設備的內裝走書香氣息，商務艙提供米其林三星的頤宮餐點以及陽明春天的素食餐點，並與麵包冠軍陳耀訓合作麵包，一直以來都有與美食店家合作的計畫。
駐舊金山觀光署主任李思賢表示，2024年美國到台灣旅客65萬人次，2025年才開春，北美旅客人次已經達標，與華航一起努力推廣台灣觀光，華航努力布局東北亞、東南亞航點，與觀光署推動台灣觀光目標相同，像是轉機客可以參加觀光署推出的「過境半日遊」活動，藉由過境半天到台灣觀光，可以參加旅行團也能自助遊，更多詳情可上網：https://halfdaytour.taiwan.net.tw/。
李思賢表示，觀光署另一項重點，是今年與華航一起主要贊助舊金山馬拉松，未來希望把舊金山馬拉松與萬金石馬拉松結合，可以讓兩個地區的跑者也能互相到對方的地點跑馬拉松，運用運動觀光的方式，帶動更多觀光人潮，另外也會陸續推出銀髮族等宗教體驗活動，讓更多人可以到台灣觀光。
美國段純貞牛肉麵負責人Rommie表示，華航貴賓室煥然一新，感受到華航非常用心的提供美食給旅客，從2024年11月起就開始試營運，並協助教育訓練貴賓室員工如何烹煮牛肉麵，是個全新的體驗，也非常高興能將台灣美食推廣給更多旅客享受，讓旅客上飛機前就能享受一碗美味的道地台灣牛肉麵。
曾煜屏說，目前貴賓室推出番茄和原味牛肉麵，段純貞牛肉麵的小菜也相當美味，他自己也非常喜歡，希望上半年可以將小菜和其他口味的牛肉麵引進貴賓室，此外，負責協助營運華航貴賓室的GLN團隊已推出珍珠奶茶，未來有機會可增加更多台灣小吃及菜色在貴賓室，讓旅客享受美食。
上一則
FB留言