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舊金山布坎南街公園翻新動工 將成西增區新地標

記者李怡╱舊金山即時報導
布坎南街公園翻新動工，將成西增區新地標。（記者李怡╱攝影）
布坎南街公園翻新動工，將成西增區新地標。（記者李怡╱攝影）

經歷十多年的籌備與社區參與，舊金山西增區布坎南街公園（Buchanan Street Mall）的翻新工程27日啟動。這條橫跨五個街區的走廊空間，將不再只是穿越社區的小徑，而是變身為一座結合社區故事、藝術創作與日常生活的多功能社區公園。

動工儀式上，舊金山市長羅偉加州參議員威善高、市府官員與社區居民齊聚一堂，共同慶祝這場屬於西增區的歷史時刻。

羅偉表示：「這裡不只是一座公園，而是我們社區韌性和文化的象徵。」

改造計畫包含「記憶走廊」、故事牆、表演空間、小型創業亭，以及更安全的照明與綠意盎然的景觀設計。打造成一個讓孩子玩耍、鄰居聚會、長者散步、社區說故事的地方。

工程獲得聯邦、州與市府共同挹注資金，共3400萬美元，也讓在地年輕人透過建築訓練課程參與實際施工。社區青年威斯特(Erin Vestry）表示，能親手建設自己成長的社區，真的很感動。從2015年開始，社區居民透過問卷、工作坊和影像紀錄等方式，把自己的故事和期待交給設計團隊。這是大家一起「種下」的公園。

非營利組織Citizen Film的沃克（Tamara Walker）說，每一個花圃、每一幅壁畫，背後都有社區的記憶，這座公園不只是翻新，更是社區參與改變城市的證明。

預計2026年底完工的布坎南街公園，未來不只是讓人休憩的地方，更是一條連接社區文化的走廊。

布坎南街公園翻新動工，將成西增區新地標。（記者李怡╱攝影）
布坎南街公園翻新動工，將成西增區新地標。（記者李怡╱攝影）

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