我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶

4/1起紐約市廚餘垃圾新規 違規罰25至300元

舊金山名列全美最健康縣市之一 社區條件領先全州

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山名列全美最健康縣市之一，社區條件領先全州。（記者李怡╱攝影）
舊金山名列全美最健康縣市之一，社區條件領先全州。（記者李怡╱攝影）

根據威斯康星大學人口健康研究所27日最新公布的「2025年縣級健康排名」，舊金山在全美及加州眾多縣市中脫穎而出，成為最具健康生活條件的地區之一。報告根據多項社區指標綜合評比，包括醫療資源、生活環境、經濟條件與教育機會等，全面反映各地居民的健康基礎與生活品質。

報告指出，舊金山在多項關鍵指標上表現突出，包括較低的可避免住院率、較高的健康食品可近性，以及更充足的初級照護醫師、牙醫與心理健康專業人員。相比全國與加州平均，舊金山居民享有更良好的健康支撐系統與生活環境。

研究計畫主要負責人強森（Dr. Sheri Johnson）表示：「健康、蓬勃發展的社區並非自然形成，而是來自長期的公共政策與社區投資。」

所謂社區條件，也被稱為「社會健康決定因素」，涵蓋了從可負擔住房、教育資源、網路連線品質到空氣污染程度等關鍵面向，這些條件直接影響居民的健康狀況與壽命長短。報告指出，這些因素在美國各地差異顯著，健康資源分布極不均衡。

在全州範圍內，灣區多數縣市也獲得高分，其中馬連縣表現最佳，穩居加州之首。相較之下，國王縣以及中央谷地多數地區則位居排行榜末端，反映出州內不同地區之間的結構性健康落差。

報告同時強調，促進公共健康並不只是醫療體系的責任。良好的社會連結、穩定的就業機會、完善的交通系統與清潔的生活環境，都是影響居民身心健康不可或缺的要素。專家指出，未來的政策應更注重跨部門合作，從根本改善社區條件，縮小地區間的健康差距。

「縣級健康排名」自2010年起每年發布，已成為全國衡量地方健康環境與政策成效的重要參考。報告結論再次強調，推動健康平等不僅仰賴醫療服務，更須重視社會條件與政策基礎的整體改善。

舊金山名列全美最健康縣市之一，社區條件領先全州。（記者李怡╱攝影）
舊金山名列全美最健康縣市之一，社區條件領先全州。（記者李怡╱攝影）

加州 舊金山 灣區

上一則

史努比來啦 星巴克「花生漫畫」限時聯名

下一則

舊金山布坎南街公園翻新動工 將成西增區新地標

延伸閱讀

NCAA甜蜜16強賽 今晚在舊金山大通中心上演

NCAA甜蜜16強賽 今晚在舊金山大通中心上演
全球垃圾回收日 加州人三個簡單動作可造福環境

全球垃圾回收日 加州人三個簡單動作可造福環境
美聯航機長忘帶護照折返 洛杉磯華人機長稱應有備案

美聯航機長忘帶護照折返 洛杉磯華人機長稱應有備案
華人居民控告亞當斯 「同意之城」掠奪社區土地

華人居民控告亞當斯 「同意之城」掠奪社區土地
州預算擬砍市教育經費 民代抗議

州預算擬砍市教育經費 民代抗議

熱門新聞

矽谷年輕男女夜生活是結伴去超市買褪黑素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

2025-03-25 20:41
亞裔申請人對加州大學體系青睞有加。(本報檔案照)

亞裔生難錄取加大？數字揭真相

2025-03-25 02:20
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」