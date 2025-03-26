矽谷公交因VTA罷工癱瘓 乘客獲Uber搭車優惠券

VTA是聖塔克拉拉縣主要的公共交通運營商，罷工導致了矽谷公交系統癱瘓。（VTA提供）

自3月10日起，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）的巴士和輕軌服務因員工罷工 全面停擺，影響了超過10萬名每日通勤者。 為減輕乘客的不便，VTA於24日開始提供Uber搭車優惠券，協助乘客在罷工期間維持基本的交通需求。

根據VTA的公告，乘客每天可獲得兩張價值五美元的Uber優惠券。每次搭乘，乘客需先支付2.50美元的基本費用，之後優惠券將自動抵扣5美元，超出部分由乘客自行承擔。優惠券僅適用於行程起點和終點均為VTA巴士或輕軌站的搭乘，且需透過Uber的手機應用程式叫車。

然而，部分乘客對此措施表示質疑。聖荷西 居民朱先生指出，五美元的優惠在現實中能覆蓋的距離有限，難以真正解決通勤問題。 此外，並非所有乘客都能輕易使用智能手機應用程式，對於依賴公共交通的低收入 群體和老年人而言，可能增加了額外的困難。

這次的罷工對學生族的影響也比較大。因為灣區近期天氣狀況多變，時有暴風雨，又恰逢期末。失去了公共交通選項的學生族，只能選擇步行、騎行或搭計程車。但步行或騎行遇到惡劣天氣就很困難。搭計程車又會加重經濟負擔。有同學表示已經因為此次罷工多支付了400至500元的交通費。也有初次來矽谷實習的學生，一早衝到公交車站，才發現空空蕩蕩，VTA乘車應用地圖上也看不到任何一輛車。

此次罷工由VTA與美國交通運輸工人工會（ATU）第265分會之間的勞資糾紛引發。VTA表示，與工會的合約中包含「禁止罷工」條款，並已向聖塔克拉拉縣高等法院提起訴訟，要求工會結束罷工並恢復服務。 工會則主張，合約已於3月3日到期，因此該條款不再適用。雙方於3月26日下午1時30分在法院進行聽證，法官將決定罷工的合法性及是否應強制結束罷工。

聖荷西州立大學政治學教授歐微茲（Robert Ovetz）對ABC新聞表示，法院介入並停止罷工的情況並不常見，建議雙方重返談判桌，通過協商解決爭端。