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創紀錄高溫之後，舊金山將迎來驟變天氣

記者李怡╱舊金山即時報導
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創紀錄高溫之後，舊金山將迎來驟變天氣。（記者李怡╱翻攝）
創紀錄高溫之後，舊金山將迎來驟變天氣。（記者李怡╱翻攝）

創紀錄高溫之後，舊金山將迎來驟變天氣　市民穿衣從「夏裝」秒切「冬衣」。

舊金山灣區25日迎來了罕見的三月高溫，陽光普照、氣溫飆破80華氏度（約27°C），許多市民在公園曬太陽、穿上短袖，提前享受夏日氣息。不過，這場宛如初夏的熱浪即將結束，一場驟變的天氣將在24小時內打亂人們的日常節奏。

根據氣象預報，26日(周三)氣溫將急轉直下，舊金山預計降至60華氏度出頭（約16°C），沿海地區甚至可能只有50多度（約13°C），並伴隨強風、霧氣與細雨。灣區其他城市也會同步降溫，讓人一夜之間彷彿從夏季回到冬季。

這樣的氣溫劇變，不僅讓氣象學者感到罕見，也讓市民紛紛表示措手不及。

日落區的市民林俊說：「今天我在戴太陽眼鏡、喝冰拿鐵。想到明天就得翻出毛衣跟雨傘，這天氣變化太戲劇化了。」

這波天氣變化的主因，是影響加州上空的高壓系統正在逐漸東移，讓原本被壓制的海洋涼風得以回流進灣區。周一與周二，高壓讓舊金山地區暫時失去了「自然冷氣」效應，氣溫異常飆高。而隨著南風湧入（southerly surge）展開，冷空氣從海岸線逐漸向內陸擴散，預計將為整個灣區帶來大幅降溫與潮濕天氣。

在天氣轉變的過程中，市民的生活也受到直接影響。不少家長表示，孩子周二上學還穿著短袖和涼鞋，但周三早上就得加穿外套。「小孩衣服都還沒洗完，又得換厚的，這天氣搞得我們很忙。」一名就讀公立小學的家長說。

沿海地區如半月灣、柏西菲卡等地也預計出現強風，最大陣風可達每小時35哩（約56公里），對騎車族與早上通勤的人來說，可能是一場冷風與細雨的考驗。

市府公共事務部門提醒民眾注意保暖與防滑，尤其是高齡者、孩童與戶外工作者，應根據天氣及時調整衣物與出行計畫，避免著涼或交通延誤。

天氣預報顯示，這波冷空氣來得快、也去得快，預計本周末氣溫將再度回暖。

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