矽谷無人駕駛計程車公司Waymo叫車服務2026年登陸華府

矽谷全自動駕駛計程車公司Waymo 25日（周二）正式宣布，將於2026年在華府推出無人駕駛計程車服務。（Waymo公司提供）

矽谷 全自動駕駛計程車公司Waymo 25日（周二）正式宣布，將於2026年在首都華盛頓特區推出無人駕駛計程車服務，進一步擴展其營運版圖。

聲明稱Waymo自2025年初重返華府以來，便積極為無人駕駛叫車服務鋪路。該公司表示，未來幾個月將持續與當地社區和緊急應變人員合作，並與政策制定者密切溝通，以確保自動駕駛技術在特區的合法營運。

Waymo聯席執行長馬瓦卡那（Tekedra Mawakana）表示：「Waymo One（叫車服務應用）正在讓完全自動駕駛成為現實，為全美數百萬人提供便利。我們期待將這種安全、穩定、舒適的乘車體驗帶給華盛頓居民，以及每年來訪的全球旅客。」

目前，Waymo One每週提供超過20萬次自動駕駛付費行程，服務範圍涵蓋舊金山、鳳凰城、洛杉磯和奧斯汀等主要城市。此外，Waymo已計畫將服務拓展至亞特蘭大 和邁阿密，而華盛頓特區則是下一個目標。

美國州長公路安全協會（GHSA）執行長阿德金斯（Jonathan Adkins）表示，他親自體驗過Waymo自動駕駛技術，並認為該系統在行人、騎行者及其他弱勢道路使用者周圍運行時表現良好。

他說：「Waymo始終將安全置於首位，並與執法及應急部門保持合作。我每天步行上下班，期待在華盛頓特區與Waymo自動駕駛車輛共用道路。」

Waymo強調，其技術已累積超過5000萬哩的全自動駕駛經驗，並且數據顯示，其自動駕駛服務有助於提高交通安全。該公司指出，其碰撞與保險數據顯示，自動駕駛計程車的表現優於傳統人類駕駛車輛。

Waymo表示，未來將持續以成為「世界上最受信賴的駕駛者」為目標，在全球範圍內推動自動駕駛技術的發展。該公司鼓勵華盛頓特區居民關注Waymo最新進展，並登記接收服務更新資訊，以率先體驗無人駕駛的未來出行方式。