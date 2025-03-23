聖荷西市推動辦公室轉住宅開發計畫

辦公室轉住宅開發計畫效果圖。（聖荷西市政府提供）

日前聖荷西 市政府和矽谷 知名地產開發商Jay Paul公司同時宣布，將在聖荷西市中心推出一項規模宏大的辦公室轉住宅開發計畫，為該市帶來680個新的住宅單位，並結合零售、娛樂和現代化辦公空間，將徹底改變市區的面貌。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）對Jay Paul公司表示祝賀，並強調市政府在促進創新開發、簡化住房建設程序方面所做的努力。他表示：「聖荷西是全球創新領袖，我們正在努力確保這一創新能在市政府體現。我們的目標是讓住房建設跟得上增長的需求，為未來的勞動力提供必要的支撐。」

馬漢還表示，這類項目將有助於支持矽谷持續增長所需的住宅和就業空間。

這一稱為CityView的開發計畫，將坐落於聖荷西市中心的Park Avenue與Almaden Boulevard交匯處，正處於矽谷的心臟地帶。該項目包括四大部分：

CityView村：將通過對舊有辦公空間的轉型，新增320個住宅單位，涵蓋從單身公寓到三臥室住宅不等。開發將注重可持續性與能源效率，並配備高端設施，如屋頂游泳池和健身中心。該項目還將進行辦公大樓的翻修，進一步增強市中心的居住品質。

CityView商業區：這一區域將帶來3萬5000平方呎的零售和餐飲空間，填補市區商業設施的空白，並與Jay Paul公司新建的200 Park辦公大樓相呼應。

CityView辦公大樓：一棟總面積20萬4000平方呎的Class A辦公大樓將進行現代化翻修，並提供高端設施，滿足現代企業對工作環境的需求。

第二階段：CityView塔樓：這棟293呎高的住宅塔樓將提供360個豪華住宅單位，並設有屋頂露台、戶外平台以及地下停車場，成為市區的新地標。

CityView計畫是聖荷西市推動辦公室轉住宅開發的最新例子。隨著疫情 改變了辦公模式，越來越多的公司選擇將不再使用的辦公大樓轉變為住房空間，這一趨勢在全國範圍內逐漸興起。聖荷西市政府近年來已經調整了相關規定，放寬了高度限制、取消了市區的停車要求，並出台了一系列激勵措施，鼓勵開發者進行這類高密度住宅開發。

在聖荷西，類似的辦公室轉住宅項目已經逐步落地，其中包括位於市中心的Spartan Village項目，這個曾經破舊的酒店大樓經過翻修後成為了聖荷西州立大學學生的宿舍，並成功容納了700名學生。此外，位於市中心的Bank of Italy建築也將進行辦公樓改造，計劃提供125個住宅單位，預計於2027年完成。