舊金山啟動測速照相計畫，全加州首創。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市府與市交通局20日宣布，全市正式啟動自動測速照相計畫，成為加州 第一個使用這項技術的城市。測速照相將部署在33個事故高發路段，以遏制超速，提升交通安全。

市長羅偉 表示：「超速是舊金山交通傷亡的主要原因，這項計畫能有效保護市民與遊客的生命安全。」

測速照相將安裝在全市最危險的12%街道，也就是交通事故最嚴重的區域。前60天為警告期，不開罰單，只會寄送超速提醒。正式執行後，低收入者可申請罰款減免。罰款收入將用於改善交通安全，不能用來填補市府預算赤字。詳細資訊可查詢 舊金山交通局官網，SFMTA.com/SpeedCameras。

舊金山長期面臨警力不足問題，影響傳統交通執法。羅偉上任後，成立警局「商業區安全小組」，但仍需科技輔助。

「測速照相不是為了罰款，而是為了改變駕駛行為。」舊金山交通局長寇淑寶（Julie Kirschbaum）表示，「當駕駛者知道有測速照相時，自然會放慢車速，這就是我們想要的結果。」

全球多個城市早已使用測速照相，成效顯著。例如紐約市自2014年啟用後，測速違規率下降94%。

「我們爭取了近十年，今天終於實現！」舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，「每年有超過1,000名加州人死於超速事故，舊金山不能再等。減速，不只是為了守法，更是為了生命安全，超速奪走太多生命，這項計畫將改變一切。」