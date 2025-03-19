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直擊GTC夜市風美食公園 像科技大廠的Food court

記者江碩涵╱聖荷西即時報導
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白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌，18日晚間黃仁勳就是站在這個舞台上邀約大家買輝達股票。（記者江碩涵╱報導）
白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌，18日晚間黃仁勳就是站在這個舞台上邀約大家買輝達股票。（記者江碩涵╱報導）

輝達（NVIDIA）執行人黃仁勳來自台灣台南，熱愛台灣的夜市美食文化。去年開始每次黃仁勳回台灣都必逛夜市美食，今年輝達的GTC大會也特地包下聖荷西Plaza de Cesar Chavez公園，並在門口寫著GTC PARK，創造夜市的感覺。不過記者直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街感覺，連食物的選擇都少了許多。

黃仁勳18日晚間現身GTC PARK，並在舞台上與慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）執行長尼瑞（Antonio Neri）一搭一唱。黃仁勳在舞台向群眾邀約喊買輝達，還說應該來首男子團體NSYNC的「Bye Bye Bye（buy）」，並說自己是苦幹實幹型的執行長，不像尼瑞在努力之外，還能四處旅遊，非常酷。

黃仁勳走下舞台後，就到他最愛的夜市，所到之處掀起轟動，大批人潮爭相搶簽名、合照，20攤夜市，走了快一小時，還在日本串燒店停留，買了200美元的串燒分送給大家。就連串燒攤老闆Wayne也說，大讚黃仁勳做人非常真誠。

許多灣區僑胞都很好奇所謂的「夜市文化」內容到底包含哪些，有沒有大家熟悉的灣區的台灣店家。記者直接查看攤位名稱，有台灣、日本、越南、菲律賓等東南亞小吃店家，許多則是美式餐車，灣區人較為熟知的台灣餐廳「梁媽媽家」也在行列之中，乾麵約14美元起跳，還有賣豬耳朵6美元。

灣區僑胞及餐廳老闆也「敲碗」表示，希望明年還有夜市的話，至少要有10家來自台灣的店家，這樣更能展現「原汁原味」的台灣風情，也能讓更多主流知道台灣在矽谷灣區有這麼多美食。

不過過了一夜，白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌。記者直擊，除了餐車外，輝達GTC大會也有免費供餐給所有參與者，但只有分豬肉和雞肉的越式三明治，另外也有一些帳篷有賣果汁等飲料，分流的順暢度，完全與科技大廠一樣，感覺是從輝達的員工餐廳搬出來的流程，而整個公園也有不少商務人士洽商、吃飯休息，顯得較為閒適，與前一夜的夜市感覺完全不同。

輝達今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也滿多，有許多電動車也特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會。甫上市的全電動露營車Pebble也在現場，引起許多人的關注與注目；另外還有知名全電皮卡Rivian同步展出。

記者直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科...
記者直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街感覺，連食物的選擇都少了許多。（記者江碩涵╱報導）
輝達今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也滿多，有許多電動車也特...
輝達今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也滿多，有許多電動車也特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會，知名全電皮卡Rivian同步展出。（記者江碩涵╱報導）
灣區人較為熟知的台灣餐廳「梁媽媽家」在GTC夜市行列之中，乾麵約14美元起跳，還...
灣區人較為熟知的台灣餐廳「梁媽媽家」在GTC夜市行列之中，乾麵約14美元起跳，還有賣豬耳朵6美元。（記者江碩涵╱報導）
記者直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科...
記者直擊白天的GTC PARK，少了夜市攤位，反而很像Google、Meta等科技大廠的美食街感覺，連食物的選擇都少了許多。（記者江碩涵╱報導）
輝達今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也滿多，有許多電動車也特...
輝達今年的GTC大會除了室內展場和演講、洽商外，戶外活動也滿多，有許多電動車也特別展出，等於是另一場電動車的小型發表會。甫上市的全電動露營車Pebble也在現場。（記者江碩涵╱報導）
白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌。（記者江碩涵╱報導）
白天的GTC PARK比較像是科技廠的午餐時間的樣貌。（記者江碩涵╱報導）

黃仁勳 輝達 灣區

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