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舊金山GDC 2025：全球遊戲開發者盛會帶動市區發展

記者李怡╱舊金山即時報導
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市長羅偉指出，舊金山不僅是遊戲與科技產業的創新樞紐，市府也將進一步支持該產業的發展。（記者李怡╱攝影）
市長羅偉指出，舊金山不僅是遊戲與科技產業的創新樞紐，市府也將進一步支持該產業的發展。（記者李怡╱攝影）

全球遊戲開發者年度盛會 Game Developers Conference（GDC）2025於19日在舊金山馬士孔尼會展中心（Moscone Center）舉行，吸引來自世界各地的遊戲產業人士共同參與。開發者、企業高層、獨立創作者和技術專家齊聚一堂，探討遊戲行業的未來發展趨勢。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在 GDC展會上發表演說，強調舊金山作為全球遊戲與科技產業重鎮的重要地位，並重申市府對創意產業的支持。

羅偉在演講中指出，舊金山不僅是遊戲與科技產業的創新樞紐，市府也將進一步支持該產業的發展，從人才培養、基礎設施投資到促進國際合作，確保舊金山持續保持領先地位。

作為全球最重要的遊戲開發者大會之一，GDC 為舊金山帶來可觀的經濟效益。每年，大量來自世界各地的與會者湧入舊金山，不僅帶動會展產業，還促進了酒店、餐飲、交通等周邊經濟活動。據市府估算，GDC 2025 將為舊金山創造數千萬美元的經濟收入，並為當地創意與科技企業提供與國際市場接軌的機會。

除了技術交流與產品展示，今年 GDC 也關注遊戲產業的社會影響力。多場論壇探討氣候變遷、社交正義與心理健康等議題，鼓勵開發者思考如何讓遊戲成為推動積極變革的工具。

與會者還可參與 「氣候危機與遊戲產業」 工作坊，學習如何在遊戲開發過程中融入環保理念，降低碳排放。此外，大會還舉辦獨立遊戲展覽和社群活動，為新創開發者提供展示與交流機會。

舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
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舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
舊金山GDC2025：全球遊戲開發者大會帶動市區發展。（記者李怡╱攝影）
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舊金山 羅偉 氣候變遷

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