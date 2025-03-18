我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防止詐騙 民眾申請社安金可能改成必須親自辦理

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

金山灣區媽媽教室春季班開課

記者江碩涵╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區媽媽2025年邁入第31年，4至6月春季班課表已出爐。（本報資料照片）
金山灣區媽媽2025年邁入第31年，4至6月春季班課表已出爐。（本報資料照片）

金山灣區媽媽教室邁入第30年，也是新的里程碑。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，2025年邁入第31年，4至6月春季班課表已出爐，內容包括講座，值得注意的是，這次的美食講座是僑委會美食巡迴專案，將特別介紹「輝達創辦人黃仁勳的夜市飄香美食」，切合到僑胞關注的話題，受到相當高的矚目。

高玉麗表示，第一堂課是4月4日的「易經講座」，由吳念槐主講「閒談易經入門前後之感悟」。4月18日的「教育講座」邀請來自台灣的教育家楊婷舒主講「年輕人改變我的人生：教導子女，永遠不嫌早，也絕不會太遲」。

5月5日則是重頭戲「美食講座」，活動時間也有別於以往的周五，是在周一，這也是僑委會年度大活動之一，邀請台灣烹飪美食廚藝專家示範教學，這次的主題是以黃仁勳喜好的台灣夜市美食為主軸，掀起許多僑胞返台時特地去夜市朝聖打卡的美食為主。高玉麗說，由台灣大廚直接示範這些美食，也讓思鄉的僑胞有機會在家自己烹調。

5月16日的「文藝講座」則是陳慧絪教倒大家「DIY精緻、創藝黏土鑰匙圈」。6月6日則特別舉辦「防詐講座」，由律師羅千里宣導如何防止被詐騙，如何提升防詐意識、強化識詐能力及了解反詐相關法律。6月20日最後一堂則是「心靈講座」，邀文化教育、心靈導師朱筧立主講「如何培養強大平和的內在，訓練我們的心、消融負面情緒與轉念」。

有興趣的僑胞民眾，活動時間的上午10時至12時可至金山灣區僑教中心參加。詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop。或電洽408-252-7070、電郵[email protected]

灣區 黃仁勳 輝達

上一則

米其林「新發現」名單 加州15家入選 7家在大洛杉磯

延伸閱讀

美股早盤再現賣壓 史指跌1% NVIDIA重挫逾4%

美股早盤再現賣壓 史指跌1% NVIDIA重挫逾4%
買低變接刀？NVIDIA本周恐死亡交叉 後續跌幅驚人

買低變接刀？NVIDIA本周恐死亡交叉 後續跌幅驚人
Google攜手聯發科開發AI晶片 明年在台積電生產

Google攜手聯發科開發AI晶片 明年在台積電生產
黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波

黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波
Nvidia GTC大會 黃仁勳將談量子突破

Nvidia GTC大會 黃仁勳將談量子突破

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機
華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處