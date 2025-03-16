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低調奮戰突破極限 林政緯為華人寫下新歷史

記者李怡╱舊金山即時報導
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠（受訪者供圖）
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠（受訪者供圖）

在剛剛落幕的法拉利挑戰賽（2025 Ferrari Challenge ）北美賽事開幕戰中，華裔知名律師林政緯（Paul C. Lin）憑藉冷靜的比賽策略與精準的駕駛技巧奪冠，在高手雲集的比賽中以63分拔得頭籌，登上車手積分榜首，為華人在法拉利賽事中寫下新歷史。

林政緯：低調前行，從律師到賽車冠軍的雙重使命

對於林政緯而言，成功不僅僅是個人的榮耀，而是一種對社會的責任。他在法律界以謹慎與專業著稱，在國際投資與商業法領域建立了卓越的聲譽。而在賽車場上，他則憑藉精準的技術與冷靜的判斷，奪下了 2025 Ferrari Challenge 北美賽事的開幕戰冠軍。這場勝利不僅是他個人生涯的輝煌時刻，更是華裔車手在國際賽事中的歷史性突破。

華人奪冠：稀有而珍貴的歷史時刻

 法拉利挑戰賽是全球最負盛名的單一品牌賽事之一。本次比賽在蘇諾瑪賽道（Sonoma Raceway） 舉行，所有參賽車輛為統一規格的 Ferrari 296 Challenge 賽車。這意味著車手的技術、心理素質與比賽策略才是決定勝負的關鍵。

這場勝利不僅讓賽車界見識到他的實力，也在華人社群中激起巨大迴響。蘇諾瑪市長丁俊輝在賽後向本報表示，「現在蘇諾瑪的華人比例只有 0.3%，但 150 年前，這座城市曾經有 25% 的人口是華人勞工，他們是城市的創造者。但1882 年因排華法案華人被驅逐，甚至連姓名都沒有，只被統稱為 John Chinaman，如同奴隸一般。」

「但今天，」丁俊輝說，「華人站上了最高領獎台，賽事冠軍是我們華人，非常揚眉吐氣，林政緯的名字響徹 Sonoma的天空！」

林政緯作為專精於國際商業與投資法的律師，不僅曾被「Daily Journal」評選為「加州 40 歲以下最具潛力的 20 名律師之一」，還長期致力於推動法律教育與社區發展。他目前擔任爾灣加大法學院院長顧問委員會的董事成員、Committee of 100（百人會）成員，積極為華裔社群發聲。此外，他還在Hoag 醫院基金會擔任董事，協助推動醫療與公益事業。

林政緯說：「作為律師，我們的責任不只是幫助客戶解決法律問題，更是要培養下一代的法律人才，並確保我們的專業知識能夠對社會和社區有所貢獻和深入的影響。」

多年來，他不只在法律業界默默付出，還積極參與社區公共事務，低調地指導年輕律師，幫助他們找到方向，並鼓勵更多華裔青年投入法律界，挑戰自身極限。

對於林政緯來說，賽車並不是單純的興趣，而是挑戰極限的方式。他指出：「無論是在法庭上還是賽道上，決勝的關鍵在於專注、紀律，以及關鍵時刻做出最佳決策的能力。」

他從未把賽車視為玄技的工具，而是作為一種修煉與學習。他的競賽哲學並非爭奪鎂光燈，而是追求更高層次的自我突破。

林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠。（受...
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠。（受訪者供圖）
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠（受訪...
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠（受訪者供圖）
林政緯（左）在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠...
林政緯（左）在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠（受訪者供圖）
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠。（受...
林政緯在2025 Ferrari Challenge 北美賽事開幕賽中奪冠。（受訪者供圖）

華人 賽車 華裔

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