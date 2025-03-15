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Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

記者龔玥╱聖荷西即時報導
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

近日拍立得（Polaroid）相機在Target出現高達70%的折扣，一度讓懷舊相機愛好者和攝影發燒友趨之若鶩。部分門店已供不應求，不少消費者分享了他們的「掃貨」經歷，並提醒其他買家提前查詢庫存，以免撲空。

記者隨機走訪了聖荷西的一家Target門店，相機已被搶空，商店仍有不少其他商品在打折，顯然受歡迎程度遠不如拍立得相機。搶購到相機的顧客李小姐表示，她是在午休時間刷社交媒體發現這個折扣消息，「看到70% off就二話不說衝過來了，結果發現很多門店已經被掃空，幸好還有兩台紫色的。」 

另一位顧客Mark則抱怨自己跑了幾家店都沒買到。他說：「太誇張了！網上看還剩幾台，結果到店發現已經沒貨了。」有些門店標價尚未改變，但顧客向工作人員詢問並在機器上掃描時，折扣價格立刻顯示為38.99，比原價大幅降低。

多位受訪者提到，Target官網的庫存資訊並不總是準確，不少門店在實際銷售過程中可能比線上顯示的數量更少。李小姐建議想買的消費者，可以先在網上查庫存，但也要做好心理準備，門店的實際情況可能會和網上不一樣。此外，一些消費者發現黃牛已經開始加價轉售倒賣剛剛搶購到的拍立得相機。

針對本次大折扣，不少購物達人總結了掃貨攻略：提前查庫存，先在Target官網或APP查詢附近門店的庫存情況，但要注意實際可能有所出入。到店後主動詢問，如果貨架上價格沒變，可請店員幫忙掃描核對折扣價格。常見顏色如黑色、白色通常最快售罄，而紫色、藍色等可能庫存較多。避開熱門商圈，市中心或熱門商場的Target店鋪通常庫存最少，可嘗試較偏遠的分店。

目前這一折扣活動仍在部分Target門店進行，但庫存持續減少，預計不久後將全面售罄。消費者如有購買需求，建議儘早行動，並留意二手市場上的加價情況，以免被賣家大賺了一筆價差。

實際查看店內已經沒有拍立得了，但有其他商品正在打折。（記者龔玥/攝影）
實際查看店內已經沒有拍立得了，但有其他商品正在打折。（記者龔玥/攝影）

Target 聖荷西

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