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童子賢以武俠比喻台積電擴張：魏哲家闖少林 川普化身方丈

記者江碩涵／聖荷西-台北連線即時報導
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日前台積電擴大投資美國事件引發科技業界諸多討論。台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，台積電不可能活在一個人的武林之中，台積電只是在整個科技圈生態鏈中，盡到自己的本分。（本報資料照）
日前台積電擴大投資美國事件引發科技業界諸多討論。台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，台積電不可能活在一個人的武林之中，台積電只是在整個科技圈生態鏈中，盡到自己的本分。（本報資料照）

日前台積電擴大投資美國事件引發科技業界諸多討論。台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，台積電不可能活在一個人的武林之中，台積電只是在整個科技圈生態鏈中，盡到自己的本分，呼籲民眾要相信台積電董事長魏哲家的智慧。另外針對川普總統提出「美國重返製造」的雄心，童子賢分析，總統一個人沒辦法對抗全球市場的力量。

童子賢對本報以武俠小說的角度分析。他說，魏哲家親赴白宮猶如張無忌獨闖少林寺，但不闖實在不行，因為先進製程製造不能只躲在深山裡過日子，整個江湖之中，上游有材料、設備商，下游則有輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等客戶，只要其中一部分斷掉，台積電的武林就毀了，台積電必須和各方往來，在生態鏈盡到自己的本分。

童子賢說，現在少林寺的方丈叫川普，看起來似乎比較貪心，不只計較「九陽神功」是從少林寺傳出去的，還要順便向台積電化緣；台積電做得好，必須飲水思源，但這個「源」不是來自美國，而是整個江湖的產業鏈，台積電必須廣結盟友，不能只獨善其身。

童子賢說，他相信台積電擴大投資美國，只要技術繼續保持領先，一定可以輾壓三星、英特爾，但也顯示隨著AI技術進步，全球供應鏈正劇烈變動，企業必須思考如何強化自身影響力，確保在全球產業鏈的核心地位，AI即將徹底改變全球產業結構，包括半導體、製造業、金融、醫療及服務業等，台灣應該提早展開布局，未來才能在新興產業掌握領導地位。

至於川普日前加強關稅、推動美國重返製造，迫使企業屈服，也引發美股市場的震盪。童子賢分析，川普的做法短期或許有成效，但長期而言，總統的力量終究沒有辦法對抗市場的力量。

他分析，川普從2016年第一任總統期間，致力於將製造業帶回美國，但這並非由他首創，當年美國總統歐巴馬也曾問過蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），可不可以把製造業帶回美國，但賈伯斯明確回應，「抱歉，總統先生，那些工作不會回來了。」

童子賢說，長期而言，總統的力量終究沒辦法對抗市場，「如果用政治的力量就可以振興產業，北韓的金正恩現在應該會成為世界第一。」

台積電 川普 英特爾

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