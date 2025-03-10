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特斯拉股價大跌 馬斯克政治活動影響特斯拉銷量

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區即時報導
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有媒體認為馬斯克通過資助川普勝選獲得的股票紅利已經不復存在。 （美聯社）
有媒體認為馬斯克通過資助川普勝選獲得的股票紅利已經不復存在。 （美聯社）

2025年夏令時實行後第一個交易日，周一開盤特斯拉(TESLA)股價大跌，從上周五262.67美元一路下跌到230美元以下。相對去年川普當選後12月17日的479.86美元的最高點，股價已然腰斬。業界質疑之聲四起，路透社更以「馬斯克的EV派對結束了嗎」為題，稱「馬斯克通過資助川普勝選獲得的股票紅利已經不復存在。」

對於特斯拉股票進入2025年第一季度以來不斷下跌，近7000億美元市值蒸發的現象，「紐約時報」認為，投資者曾希望馬斯克對於川普競選活動的經濟資助以及他個人與白宮的聯繫，會幫助清除該公司在自動駕駛科技方面的法規障礙。但未料馬斯克在華府的無所不在反而對特斯拉不利。投資者擔心馬斯克在銷量下滑的狀況下沒有，花費足夠的時間來管理特斯拉。

「紐約時報」還提到，特斯拉已經成為很多抗議活動的目標。馬斯克在削減國家公園巡邏員和公務員，國際援助等計畫中扮演的領導角色也激怒了很多人。

上周，有人在波士頓附近一處特斯拉充電站縱火，俄勒岡一處特斯拉門店有槍擊，下曼哈頓地區的一家門店外非暴力的抗議者被逮捕。

與此同時，特斯拉上月在歐洲的銷量慘淡。在歐洲最大的汽車市場德國，特斯拉銷量下降了76%。馬斯克在包括德國在內的歐洲國家支持極右派政黨。分析人士認為缺少新的車型和日益增加的競爭也是原因。

「華爾街日報」上周也就此議題連發兩篇文章，「馬斯克在川普世界崛起的同時特斯拉的財富縮水」，以及解析文章「馬斯克的政治是如何傷害到特斯拉的財富的。」

特斯拉 馬斯克 川普

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