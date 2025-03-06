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聖縣年度教師 孫睦涵熱愛教學相長

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾即時報導
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孫睦涵老師表示，希望學生可以學會「尊重（Respect）、正直（Integrity）、合作（Teamwork）和同理心（Empathy）」。（受訪者提供）
孫睦涵老師表示，希望學生可以學會「尊重（Respect）、正直（Integrity）、合作（Teamwork）和同理心（Empathy）」。（受訪者提供）

孫睦涵（Hannah M. Sun）老師是庫比蒂諾甘迺迪中學（John F. Kennedy Middle School）教師，從事教育工作已經有20年，是獲得本年度聖塔克拉拉縣年度教師殊榮的教師之一。

孫睦涵表示，在台灣任教超過25年的母親，是啟發自己投身教育事業最重要的因素。她說，媽媽是一位非常努力的老師，常常是最後一個下班的人。而自己從小耳濡目染，常常假扮小老師給表姊妹們上課。雖然自己在成長中有嘗試其他領域，但最終發現自己很喜歡小孩，而教育也是自己真正的熱情所在。在真正成為教師之後，她也因為可以幫助打開孩子們的視野看到外面的世界，而一直非常激動。

孫睦涵說，在庫比蒂諾，小孩子很容易就會活在一個美麗的肥皂泡裡，而她很喜歡和學生討論社區和世界上正在發生的事情。她說，這裡的學生都很聰敏，也會深度思考，常常會問出很好的問題。自己的回答常常是「其實我也不知道這個問題的答案，讓我們一起來研究一下這個議題，」或是「那麼有幾種可能性呢？」這也促進她更加努力提升自己和挑戰學生。

孫睦涵表示，自己鼓勵學生成為「世界公民（Global Citizen）」，不止關注自身，更思考如何為身處的社區和周圍的世界做出貢獻。她說：「我們的學生很有能力，他們會是未來的領袖。不管他們未來身在哪個行業都會不止於考慮自己，還會想到如何利用自己的知識技能去幫助他人。」

庫比蒂諾聯合學區學委梁沈詩薇（Sylvia Leong）表示，孫睦涵老師在學區任教的18年中深受愛戴。這次的年度教師評選是由教師提名的，充分體現了同事們對孫老師的肯定。學區決定最終獲獎者的委員會由往年得獎教師、家長代表、各校校長、學區人員以及學委共同組成。孫睦涵最後從所有優秀的提名者中脫穎而出。

梁沈詩薇說：「我們非常驕傲庫比蒂諾聯合學區可以擁有她就這樣的好老師。」

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