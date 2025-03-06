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海外英語服務營3/10截止報名 有志擔任國際志工青年快送件

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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海外英語服務營3月10日截止報名，有志擔任國際志工青年快送件。（主辦單位提供）
海外英語服務營3月10日截止報名，有志擔任國際志工青年快送件。（主辦單位提供）

僑委會英語服務營每年暑假深受海外青年青年喜愛，今年營隊將於7月5日至8月1日舉行，預計招募17至25歲青年志工，除了僑青外，英服營亦開放部分名額給台灣華語文學習中心(TCML)學員或主流學校任教台裔教師推薦學生，完成服務主辦單位，將頒發80小時服務證明。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，僑委會英服營自2006年正式開辦以來，到2024年止，逾7500位僑青返台教過英語，受惠的台灣學生超過5萬人。四周活動期間，學員們有機會發揮母語優勢，同時透過教學技巧，讓台灣偏鄉學生快樂地學習英語，這對學員本身也是一種自我挑戰，同時建立與故鄉台灣的情感。去年北加州報名非常踴躍，她提醒，有意參與2025年英服營的學員們把握機會，即早完成報名。

「海外青年英語服務營」報名至台灣時間3月10日截止，有意報名者可先申請i僑卡 (網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/register )，再至僑務活動報名系統線上報名 https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2025summer。

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