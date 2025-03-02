北加州漢服社與 Filoli 花園攜手舉辦花朝節

北加州漢服社與費羅麗花園攜手舉辦花朝節 。（受訪者供圖）

北加州 漢服社與美國著名歷史莊園費羅麗花園（Filoli）再度攜手，在剛過去的周末舉辦一年一度的 花朝節慶典。此次活動吸引了數百名來自不同族裔的民眾，在繁花盛開的春日花園中，共同見證了一場融合漢服、昆曲、民樂與漢唐舞的文化盛宴。

今年的花朝節亮點眾多，從庭院版昆曲「牡丹亭」到 古典民樂演奏，再到漢唐舞蹈與花神巡遊，活動現場儼然成為一幅中國古典詩畫的再現。

北加 州漢服社負責人曹佩蓉表示：「花朝節是中國古代重要的春日傳統節日，象徵著萬物復甦與春天的到來。今年的花朝節恰逢農曆二月初二龍抬頭，希望透過這場活動，讓更多人了解漢服文化，感受中華傳統節日的魅力。同時，也是為海外華人 提供一個寄託鄉愁、傳承文化的平台。」

活動當天，身著漢服的表演者在費羅麗花園標誌性的下沉庭院中，演繹了昆曲「牡丹亭」片段「皂羅袍」。表演者以細膩的唱腔和優雅的身段，呈現了杜麗娘與丫鬟春香遊園賞春的經典場景，贏得現場觀眾的陣陣掌聲。

主辦方特邀民樂藝術家現場演奏古箏、琵琶、二胡 等中國傳統樂器，悠揚的旋律與盛開的花卉交相輝映，營造出詩意盎然的氛圍。身著 隋、唐、宋、明等不朝漢服的表演者們還在音樂伴奏下合唱「茉莉花」，不少觀眾也情不自禁地跟著哼唱，場面溫馨動人。

漢唐古典舞亦是活動的一大亮點。舞者身著如中國古代仕女畫中的 神仙服飾，以輕盈的舞姿詮釋漢唐舞蹈的典雅與靈動，彷彿帶領觀眾穿越千年，重回盛世風華。

除了精彩的文藝表演，活動還設有傳統的花神巡遊與春幡祈福。裝扮成花神的漢服愛好者手持 春幡 在花園內巡遊，寓意春日祈福、百花綻放。這一場景重現了中國古代花朝節的傳統儀式。

參與者來自北加州各地，其中來自沙加緬度的 Cora Wu 清晨六點便驅車兩小時趕來。她特別穿上盔甲漢服，並戴上雪豹毛絨頭套，為活動增添別具一格的風采。隨著費羅麗花園內洋水仙盛開，現場參與者不禁發出「春和景明，共赴花朝」的感嘆。

來自不同文化背景的遊客也對漢服與中國傳統藝術表現出濃厚興趣，不少人駐足詢問，了解漢服的歷史與文化內涵，現場充滿了跨文化交流的熱烈氛圍。

自 2023 年 起，北加州漢服社與費羅麗花園便建立了合作關係，每年春季共同舉辦花朝節，致力於推廣中華傳統文化，促進中西方文化交流。

費羅麗花園作為美國最具歷史與藝術價值的莊園之一，2023年11月更因美中領導人「拜習會」在此舉行而成為國際焦點，進一步增添了其文化交流的象徵意義。