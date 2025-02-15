我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州104歲人瑞圓了生日夢：體驗坐牢、採指紋拍照

「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

記者劉先進╱屋崙即時報導
柯瑞在現場投擲禮物給球迷。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在現場投擲禮物給球迷。（記者劉先進╱攝影）

第74屆NBA全明星賽媒體日活動，15日在勇士最近三個冠軍的舊主場、屋崙體育館舉行。東道主金州勇士的最大牌球星柯瑞（Stephen Curry）出場，投中一個高難度背對籃筐三分，還瘋狂投入三個標誌性的Logo三分，為所有明星中最多，不虧歷史最佳三分射手稱號。球迷也高聲尖叫，表達對柯瑞的喜愛。

15日是全明星訓練日和媒體日，也開放球迷入場觀看。在曾經奪冠三次的主場，柯瑞的出場，引得粉絲瘋狂歡呼。柯瑞也熱情回報，投擲禮品給球迷。

柯瑞說，當天是一個值得紀念的時刻。勇士搬到大通中心球館，過去六個賽季都在金山，現在有機會紀念和回憶在球館建築度過的47年時光，「我在這裡度過10年，在這裡長大，這座建裡的能量可以如此重現，我非常享受這一切。」

全明星賽在屋崙和金山舉行，是否意味著柯瑞職業生涯的巔峰？柯瑞說，這很奇怪，「越是被問到這個問題，就越像是在談論過去16年的反思。」

他說，全明星是一個很酷的慶祝活動。此次是自2000年以來灣區首次舉辦全明星賽，「不能因為慶祝而放鬆，我仍然想在球場上完成什麼。這是一種有趣的平衡，在浪漫喜劇『美國之旅2』，他們有現場葬禮，每個人都在慶祝，但你仍然在場，親眼目睹這一切。我一點也不想這樣。但在某種程度上肯定想慶祝一下。」

自從2014到2015賽季，勇士在10個賽季忽然崛起，6次殺入總冠軍賽，4次奪冠，建立名副其實的王朝。柯瑞是首要功臣，他的三分投射、晚安動作，都成為球員驚現模仿的對象。柯瑞的三分為NBA歷史最多。勇士引領的三分、小球戰術，徹底改變籃球的技戰術。

對於三分的責任，柯瑞說，前教練傑克遜（Mark Jackson），在2014年或2015年時創造（責任）這個詞，他談到走進高中、初中的體育館，看到孩子們奔向三分線。「對我來說，這種影響非常超現實，這是我從小看到比賽的方式。我喜歡擴大射程，但更愛為贏得這種自信而付出的努力。」

柯瑞說，他一直希望傳遞的的資訊是，希望每個人受到鼓舞。「如果你熱愛籃球，那就去投籃，擴大射程，在三分線外5、10呎的地方投籃。我希望你能受到鼓舞，但也必須努力。如果你想做到這一點，那麼破壞比賽規則只是對你的一種激勵和挑戰，然後去健身房鍛煉，贏得競爭。」

柯瑞說，不反對球員和球隊投很多三分球。「這就是我的打法，我喜歡比賽中的這種因素，但你也必須付出努力，才能充分利用它。」

柯瑞在投籃。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在投籃。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中三分，瘋狂慶祝。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中三分，瘋狂慶祝。（記者劉先進╱攝影）
球迷紛紛在拍攝柯瑞。（記者劉先進╱攝影）
球迷紛紛在拍攝柯瑞。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在球場熱身。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在球場熱身。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中背身三分，瘋狂慶祝。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中背身三分，瘋狂慶祝。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在熱身。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在熱身。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞 勇士 屋崙

上一則

NBA全明星賽 林書豪任榮譽教練 金髮吸睛 粉絲尖叫

延伸閱讀

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝
NBA／柯瑞、優涅思庫明星賽重賽破局 克拉克也無意參戰

NBA／柯瑞、優涅思庫明星賽重賽破局 克拉克也無意參戰
NBA／柯瑞連4場飆破30分+巴特勒全能數據 勇士打爆公鹿

NBA／柯瑞連4場飆破30分+巴特勒全能數據 勇士打爆公鹿
NBA／和巴特勒球風兩極 柯瑞讚合作充滿樂趣

NBA／和巴特勒球風兩極 柯瑞讚合作充滿樂趣
NBA／巴特勒勇士首戰24分 柯瑞單節轟24分 聯手逆轉公牛

NBA／巴特勒勇士首戰24分 柯瑞單節轟24分 聯手逆轉公牛

熱門新聞

Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
王鶴棣出場。（記者劉先進╱攝影）

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

2025-02-14 21:36
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話
中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來

中國男星王鶴棣亮相NBA全明星 粉絲專程從洛杉磯追來
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站