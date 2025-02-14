我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

範圍廣又久 極地渦旋罕見10度南下「下周急凍」

台空軍國造勇鷹機失事墜海 飛行員跳傘獲救

舊金山情人節氛圍濃 市長親自主持婚禮見證新人結婚

記者李怡/舊金山即時報導
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）

每年情人節舊金山的市政廳都會迎來一波結婚潮，舊金山市政廳一直以來也是灣區知名結婚景點。今年這座城市的節日氣氛更加濃厚，2月14日當天有250對新人在舊金山市政廳登記結婚，且市長羅偉親自上陣，為新人們證婚，讓舊金山的情人節又多了一份儀式感。

市政廳的大理石樓梯前，新人們在市長的見證下交換誓言，周圍圍觀的市民和遊客也成了見證人。這對不少人來說，是舊金山獨有的情人節景象。

舊金山市民陳崇表示，「舊金山本來就很適合慶祝愛情，市長親自證婚更是畫龍點睛，情人節來市政廳，不管是結婚的還是來湊熱鬧的，都能感受到這種浪漫的氛圍。」

舊金山每年情人節都會吸引許多新人選擇在市政廳結婚，不少人提前預約，就為了能在這一天完成人生大事。而市政廳內外，也充滿了鮮花、合影的人群，甚至還有音樂表演，讓整個地方更顯節日氣息。

市長羅偉辦公室表示，這是舊金山的一個傳統，市政廳一直是結婚的熱門地點，而在這個特別的日子裡，政府也希望能讓更多人感受到這座城市對愛與包容的支持。

路過市政大廳的市民Alice Luo說，這不僅是一次特別的景象，也讓人對婚姻和愛情有了新的感受。她說，原本只是來辦公務流程，沒想到看到這麼多對新人結婚，還有市長證婚，這讓她想到，愛情還是很值得慶祝的，這座城市真懂得如何製造美好時刻。

隨著婚禮儀式結束，新人們陸續走出市政廳，踏上婚姻生活的新旅程。對於舊金山來說，這一天不只是情人節，更是一場屬於全城的愛情慶典。

情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡/攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡/攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡/攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡/攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡/攝影）

舊金山 情人節 羅偉

上一則

2月19至21日免費稅務講座 掌握規劃黄金時機

下一則

罕見農曆新年遊行遇NBA全明星賽 舊金山治安管理升級

延伸閱讀

金山無證客 華裔近1/4占比最高 拉美居次

金山無證客 華裔近1/4占比最高 拉美居次
NBA全明星巷啟動 跑華街迎盛事 預計帶來可觀經濟效益

NBA全明星巷啟動 跑華街迎盛事 預計帶來可觀經濟效益
應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例

應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例
舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長

舊金山市長羅偉任命蔡維衡為公共衛生局局長
羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了

羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了

熱門新聞

Stanley Zhong與父親日前以種族歧視提告加州大學和美國教育部。（受訪者提供）

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

2025-02-13 21:18
臉書母公司Meta集團10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6000員工。（路透）

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

2025-02-11 01:20
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
台灣奶茶將助力超級盃。（奶茶店ins官網）

台灣奶茶品牌助力超級盃 指定飲料大折價

2025-02-09 16:27
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？