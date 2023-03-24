北加屋崙華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

此次被洗劫的商戶之一，名為「唐人街」餐廳。（記者張曼琳/攝影）

23日凌晨屋崙華埠 8街和哈利臣街（Harrison St）的8家商戶，被至少六名劫匪組成的盜竊團伙闖入行竊。翌日早，屋崙華埠商會一早召開緊急社區會議，並邀請大批媒體到場，呼籲該市警方加強華埠是夜間巡邏。

原本受邀參加昨日的緊急社區會議的屋崙警局大隊長伯奇（Clay Burch）因緊急事件無法出席，但屋崙華埠商會和幾個商戶社區組織在會上發言，呼籲警方加強夜間巡邏，保障小商業和消費者的財物和人身安全。

屋崙華埠商會主席藍維新（Francis Lan）表示，在當晚有組織的犯罪團伙似乎在同一時間襲擊了8個商戶，他認為這樣的劫案發生為不可接受，也表示類似的劫案不只發生在華埠，而是在屋崙全市發生。他補充道：「我們的商業主和屋主，支付了大量的稅款和財產評估費，而我們所要求的只是政府保障屋崙所有社區的安全。」

屋崙華埠商會主席藍維新呼籲警方加強夜間巡邏。（記者張曼琳/攝影）

此次被洗劫的商戶之一，名為「唐人街（Lounge Chinatown）」餐廳的公關經理Darlene Wong表示，已確定事發時間為23日凌晨3時30分，經初步調查有6名劫匪作案，用約14 分鐘進入餐廳內部，Darlene Wong說：「從剪線鉗、到鋸子再到錘子，他們破壞了我們的設施和POS系統，」加上被偷的現金、名酒及設備，餐館有近3萬6000元的損失。Darlene Wong透露，餐館仍在等待更進一步的調查結果，可能需要評估和更多損失，然後才能重新營業。

此前多次被劫的新屋崙藥局（New Oakland Pharmacy）東主Albert Wong也出席會議，再次為屋崙治安發聲。他指出，此類劫案通常發生在凌晨4時至4時30分左右，因此他希望屋崙警局不僅是在日間，還可以在深夜時段在華埠地區開展巡邏。

由華埠商戶自發組織的「藍天使」義工巡邏隊隊長鄺偉，呼籲警局增強華埠警力守護社區。他認為，只有警方具備威懾力和執法權，義工能做到的是有限的。他還透露，自23日凌晨8家商戶被劫後，24日早晨又有多輛停在路邊的車輛遭爆竊，因此他認為華埠治安並未有好轉，並其並譴責了在加州 出台的多個縱容犯罪的法案。

「藍天使」義工巡邏隊隊長鄺偉表示，當日上午又發生多輛汽車被爆竊。（鄺偉/提供）

在會上也有社區人士提出，屋崙華埠促進會（OCIC）聘用了夜間巡邏車，在下午7時至造成7時進行巡邏，為何本次劫案發生時，夜間巡邏人員並未及時發現？

對此，屋崙華埠促進會理事會主席莊錦鎮向本報表示，屋崙華埠促進會所管理的商業促進區（BID）共有52個街區，也為全市6個商業促進區中，唯一一個分配治安經費的商業促進區，莊錦鎮表示，原本公共安全不在商業促進區需要兼顧的範圍內，但因理事會了解華埠商戶、居民和消費者對公共安全的需求和擔憂，最終決定撥出這筆預算。

但由於治安經費有限，共52個街區只能聘用一輛夜間巡邏車，本次劫案發生速度之快，共8間店舖在22分鐘內被洗劫。莊錦鎮認為，在案發時夜間巡邏車可能是在其他街區巡邏，並指出作案團伙經驗豐富，或許早就踩點摸清了巡邏路線和時間。他表示，也已經向安保公司聯絡以了解具體原因，但尚未得到回覆。他還透露，目前華埠促進會與夜間巡邏保安共簽約3個月，合同即將在4月結束，共花費約12萬。其中有2萬，為前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）為加強今年初的假日季商業區的安全的撥款，剩餘10多萬來自華埠促進會資金。