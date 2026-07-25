我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

記者張宏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）
迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

迪士尼郵輪讓孩子能玩瘋，大人能放鬆。華人媽媽帶全家乘坐迪士尼郵輪，雖花費不菲，卻直言「還想再去」，理由是第一次帶孩子出遊，父母能有度假的感覺。

華人Vivian去年8月乘坐迪士尼奇妙號開始七天的阿拉斯加之旅，她表示，五口人花費在2萬美元左右，便宜的票很難買，且沒有最後一刻便宜的可能性。總體體驗非常好，尤其對有孩子的家庭。船上有兒童俱樂部很會照顧小孩，也有青少年俱樂部，她兩個女兒都通過應用程式排滿每天活動安排。她第一次感覺帶孩子出遊像是度假，而不是換個地方帶孩子。

迪士尼郵輪的陸地行程，都是和當地質量很好的旅行社合作，無縫連接且是迪士尼專屬，有各種迪士尼角色和表演。她表示，一般郵輪通常長者居多，迪士尼郵輪多數以孩子為主，但價格比其他郵輪貴三、四倍，且要提前幾個月預訂。「需求量很大，甚至10萬美元一間的陽台房，也會很快訂完」。

大人也好玩

迪士尼郵輪除分擔育兒辛苦，還能享受一流的美食。Vivian認為，大人在船上最大娛樂項目是吃。迪士尼郵輪最好用餐地點之一，是僅限成人入內的餐廳。像奇妙號的Palo，就是成人專屬義大利餐廳，餐廳晚餐和早午餐均需支付每人55美元服務費。餐廳擁有270度海景、威尼斯主題氛圍，並提供招牌菜，其著名的巧克力舒芙蕾非常美味。但成人餐廳預訂非常搶手，

華人媽媽、小紅書博主Lovinyoyo授權本報分享她全家乘坐五天四晚的迪士尼Wish號心得。她說，首先強烈推薦Bibbidi Bobbidi Boutique，這是專為兒童設計的「夢幻變身體驗」，類似迪士尼樂園城堡裡的公主改造服務，孩子在船上能「變身」成自己喜歡的迪士尼角色。

艙房選擇，她建議如果不暈船可選九層靠近中間的房間，因為九層無論去哪都很方便，尤其中間位置離電梯近，且部分房間陽台也會大一些。靠近右舷，則能在房間看海盜之夜的煙花。

提前預定部分，Lovinyoyo建議出發前75天預定BBB拍攝，高階會員能提前90天預定，普通遊客尤其第一次乘坐則要在卡點進去預約。她尤其推薦買拍照套餐，適合不喜歡麻煩別人拍合照的家庭，229美元無限拍，攝影師很會引導孩子擺姿勢，出片率很高。

迪士尼郵輪的小趣味

迪士尼郵輪乘客可提前預定房間裝飾，標註特殊節日如生日及晚餐時段，且乘客還有自發的門貼傳統，郵輪走廊很長，每個房門看起來幾乎一樣，門貼不僅彰顯個性和主題，還方便找門。有些家庭還會有門貼留言、交流的設計，甚至製作小禮物送給其他旅客，稱為「Pixie Dust」文化。

Lovinyoyo建議，如希望和公主簽名互動，記得提前準備好簽名本，因為船上沒有。她建議成人購買智能手環，手環會發光震動和表演互動，且代替房卡，方便付款和上下船。

人們排隊和迪士尼卡通人物合影。（讀者提供）
人們排隊和迪士尼卡通人物合影。（讀者提供）

郵輪內部設計很夢幻。（讀者提供）
郵輪內部設計很夢幻。（讀者提供）

迪士尼郵輪每年吸引眾多家庭。（讀者提供）
迪士尼郵輪每年吸引眾多家庭。（讀者提供）

迪士尼郵輪的寢具服務很有特色。（讀者提供）
迪士尼郵輪的寢具服務很有特色。（讀者提供）

迪士尼Wonder號。（讀者提供）
迪士尼Wonder號。（讀者提供）

迪士尼郵輪上各種美食。（Lovinyoyo圖片）
迪士尼郵輪上各種美食。（Lovinyoyo圖片）

專屬迪士尼郵輪的小趣味，乘客有自發的門貼傳統。（Lovinyoyo圖片）
專屬迪士尼郵輪的小趣味，乘客有自發的門貼傳統。（Lovinyoyo圖片）

精華 FAQ

  • Vivian一家五口搭乘迪士尼奇妙號進行7天阿拉斯加行程，總花費約2萬美元。她表示票價不便宜，且幾乎沒有臨時撿便宜的空間。

  • 因為船上有兒童與青少年俱樂部，孩子能被妥善照顧並安排活動，父母則可放鬆休息，第一次感覺像在度假而不是一直帶孩子。

  • 包括成人餐廳Palo、兒童變身體驗Bibbidi Bobbidi Boutique、拍照套餐與房門裝飾等。她也提醒熱門項目要提前預約，部分甚至要卡點搶位。

迪士尼 華人 郵輪

上一則

2900萬人吃的「減重神藥」 停藥一年身體竟出現這變化

延伸閱讀

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼

全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼
華人媽媽反向回中國生娃 除了省錢更為了身分

華人媽媽反向回中國生娃 除了省錢更為了身分
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行

今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Trader Joe's近年美容保養區人氣攀升，維生素A晚間精華、護唇膜、面部保濕乳液等護膚產品價格多在10美元以下，成為不少旅美華人返鄉時採購的熱門伴手禮。（記者朱敏梓／攝影）

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

2026-07-18 21:37
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

2026-07-23 20:17
旅遊專家建議，郵輪旅遊最合適的季節是4、5月或9、10月，這段時期通常票價較低，天氣舒適，遊客也相對較少。圖為停泊於阿拉斯拉首府朱諾的郵輪。（本報檔案照）

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

2026-07-18 22:11

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 21傷 78歲華婦命危
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成
謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢

謝賢離世 小49歲女友現身直播全說了 難找對象竟因謝賢
3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感

3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感