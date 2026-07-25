華人斥資2萬搭迪士尼郵輪 這原因認為超值 還想再去

迪士尼郵輪讓孩子玩瘋，大人放鬆，華人媽媽直言「還想再去」。（讀者提供）

迪士尼郵輪 讓孩子能玩瘋，大人能放鬆。華人 媽媽帶全家乘坐迪士尼郵輪，雖花費不菲，卻直言「還想再去」，理由是第一次帶孩子出遊，父母能有度假的感覺。

華人Vivian去年8月乘坐迪士尼奇妙號開始七天的阿拉斯加之旅，她表示，五口人花費在2萬美元左右，便宜的票很難買，且沒有最後一刻便宜的可能性。總體體驗非常好，尤其對有孩子的家庭。船上有兒童俱樂部很會照顧小孩，也有青少年俱樂部，她兩個女兒都通過應用程式排滿每天活動安排。她第一次感覺帶孩子出遊像是度假，而不是換個地方帶孩子。

迪士尼郵輪的陸地行程，都是和當地質量很好的旅行社合作，無縫連接且是迪士尼專屬，有各種迪士尼角色和表演。她表示，一般郵輪通常長者居多，迪士尼郵輪多數以孩子為主，但價格比其他郵輪貴三、四倍，且要提前幾個月預訂。「需求量很大，甚至10萬美元一間的陽台房，也會很快訂完」。

大人也好玩

迪士尼郵輪除分擔育兒辛苦，還能享受一流的美食。Vivian認為，大人在船上最大娛樂項目是吃。迪士尼郵輪最好用餐地點之一，是僅限成人入內的餐廳。像奇妙號的Palo，就是成人專屬義大利餐廳，餐廳晚餐和早午餐均需支付每人55美元服務費。餐廳擁有270度海景、威尼斯主題氛圍，並提供招牌菜，其著名的巧克力舒芙蕾非常美味。但成人餐廳預訂非常搶手，

華人媽媽、小紅書博主Lovinyoyo授權本報分享她全家乘坐五天四晚的迪士尼Wish號心得。她說，首先強烈推薦Bibbidi Bobbidi Boutique，這是專為兒童設計的「夢幻變身體驗」，類似迪士尼樂園城堡裡的公主改造服務，孩子在船上能「變身」成自己喜歡的迪士尼角色。

艙房選擇，她建議如果不暈船可選九層靠近中間的房間，因為九層無論去哪都很方便，尤其中間位置離電梯近，且部分房間陽台也會大一些。靠近右舷，則能在房間看海盜之夜的煙花。

提前預定部分，Lovinyoyo建議出發前75天預定BBB拍攝，高階會員能提前90天預定，普通遊客尤其第一次乘坐則要在卡點進去預約。她尤其推薦買拍照套餐，適合不喜歡麻煩別人拍合照的家庭，229美元無限拍，攝影師很會引導孩子擺姿勢，出片率很高。

迪士尼郵輪的小趣味

迪士尼郵輪乘客可提前預定房間裝飾，標註特殊節日如生日及晚餐時段，且乘客還有自發的門貼傳統，郵輪走廊很長，每個房門看起來幾乎一樣，門貼不僅彰顯個性和主題，還方便找門。有些家庭還會有門貼留言、交流的設計，甚至製作小禮物送給其他旅客，稱為「Pixie Dust」文化。

Lovinyoyo建議，如希望和公主簽名互動，記得提前準備好簽名本，因為船上沒有。她建議成人購買智能手環，手環會發光震動和表演互動，且代替房卡，方便付款和上下船。

人們排隊和迪士尼卡通人物合影。（讀者提供）

郵輪內部設計很夢幻。（讀者提供）

迪士尼郵輪每年吸引眾多家庭。（讀者提供）

迪士尼郵輪的寢具服務很有特色。（讀者提供）

迪士尼Wonder號。（讀者提供）

迪士尼郵輪上各種美食。（Lovinyoyo圖片）

專屬迪士尼郵輪的小趣味，乘客有自發的門貼傳統。（Lovinyoyo圖片）