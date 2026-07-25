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市長歸咎錢不夠 洛杉磯遊民數4年來首現增幅

記者楊青╱即時報導
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在連續兩年下降後，洛杉磯遊民問題今年出現反彈，洛市遊民總數較上年增加3.4%。（...
在連續兩年下降後，洛杉磯遊民問題今年出現反彈，洛市遊民總數較上年增加3.4%。（記者楊青╱攝影）

在連續兩年下降後，洛杉磯遊民問題出現反彈。洛杉磯遊民服務局（LAHSA）24日公布2026年大洛杉磯遊民普查報告，洛杉磯市遊民總數較上年增加3.4%，露宿街頭（Unsheltered）的遊民更增加7.9%，顯示南加州遊民危機仍未真正解除。

報告還顯示，在洛杉磯縣大部分城市的「持續照護系統」（Continuum of Care）內，遊民總數增加1.2%；未納入該系統、分別自行統計的長堤市、巴沙迪那和格蘭岱，露宿街頭遊民增加3.5%。2025年時，這三座城市的遊民及露宿遊民人數，都還呈現下降趨勢。

過去兩年，洛市與洛縣多次宣布遊民政策取得成效，指出2023年至2025年間，露宿街頭遊民減少17.5%，取得多年來少見的改善成果。然而今年數字回升，引發各方關注。

洛杉磯市長貝斯將遊民增加歸咎聯邦及州政府經費縮減，指聯邦削減多項計畫預算，加上生活成本持續攀升，使更多民眾陷入無家可歸困境；另一方面，加州政府也減少遊民相關補助，導致地方政府服務能力下滑。

貝斯上任後力推的旗艦計畫「Inside Safe」，主要透過清理遊民營地，協助街友入住臨時安置中心，再逐步轉入永久住宅。市府表示，計畫至今已協助約6000人離開街頭，並安置超過1000名退伍軍人。

不過，洛杉磯時報分析指出，自計畫推動以來，約41%的參與者最終又重新成為遊民，反映僅提供短期安置，若缺乏精神健康、就業及戒癮等後續支持，仍難真正解決遊民問題。

除遊民人數再度增加，負責統籌遊民服務的洛杉磯遊民服務局也持續受到外界檢討。該局多次遭審計單位批評，指經費流向不清、補助管理混亂，未能有效追蹤數億美元納稅人的資金使用情況。今年7月1日起，洛縣已正式成立新的遊民服務部門，接手超過3億美元經費及部分人力，洛市也正研究未來是否與LAHSA分家，建立新的遊民服務體系。

精華 FAQ

  • 2026年普查顯示，洛杉磯市遊民總數較上年增加3.4%，其中露宿街頭的遊民更增加7.9%；大洛杉磯多數地區也上升，顯示先前改善未能持續。

  • 貝斯認為，主因是聯邦削減多項計畫預算，加上加州補助減少，使地方服務能力下降；同時生活成本持續攀升，也讓更多民眾更容易陷入無家可歸。

  • Inside Safe雖協助約6000人離街、安置逾1000名退伍軍人，但約41%參與者又回到遊民狀態，顯示短期安置不足；LAHSA則被批評經費流向不清、管理混亂。

洛杉磯 遊民 加州

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