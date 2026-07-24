中國美簽預約一號難求 黃牛代搶號喊價千元
赴美之路，從搶到一個美簽面談名額開始。近期美國簽證預約成為中國社群熱議話題，不少申請人反映，連續數周甚至數月反復登入預約系統，仍約不到面談名額，有人因此被迫取消旅遊計畫，也有準留學生擔心無法趕上開學，甚至開始尋求代搶號服務，希望提高預約成功機會。
依照美國簽證申請程序，中國公民申請B1/B2旅遊商務簽證及F、M、J等學生、交流簽證，都需先完成線上申請、繳交簽證費，再預約至美國駐中國使領館接受領事官員面談，簽證核准與否通常於面談後決定。然而，不少申請人如今連面談名額都約不到。
家住中國上海的陳先生近日準備替父母申請B1/B2旅遊簽證，希望趁中國的十一假期來洛杉磯旅遊。然而，他連續兩周每天登入美簽預約系統刷號，卻始終沒有約到時間。
「要麼是預約網站根本登不上，一直停留在安全驗證頁面（Security Verification）；要麼好不容易登入，填了半天資料，最後卻顯示『無可用時段』。」陳先生說，連續刷了一個星期，連預約日曆都沒見過，真的很絕望。
為提高成功率，陳先生幾乎把網路流傳的各種攻略都試了一遍，有人說使領館習慣在整點放號，也有人說周一或周四較容易搶到名額。「各種說法都有，反正我都試過，全部失敗。」他說，自己一度考慮改到其他城市的美國領館辦理，但考量往返交通及住宿成本，加上看到不少網友分享其他領館預約時間也已排得很遠，最後仍決定放棄。
「太折騰了，父母年紀也大了，看來只能取消十一旅遊計畫。」陳先生表示，若延後到聖誕節，不僅機票、住宿價格大幅上漲，也已超出家人的假期安排。
根據美國國務院領事事務局最新公布的全球簽證等待時間，截至7月更新，中國主要美國使領館的B1/B2商務及旅遊簽證最快可預約面談時間約為北京2.5個月、上海3.5個月、廣州1個月、武漢1.5個月；學生及交流簽證（F、M、J）則分別約為北京4.5個月、上海4個月、廣州1.5個月及武漢2個月。不過，美國國務院提醒，相關數據僅為預估等待時間，並不保證申請人一定能在該期限內取得面談，使領館會依實際申請量及作業情況持續釋出新的預約名額。
不少申請人還反映，美簽預約網站如今新增虛擬排隊機制，登入時常停留在安全驗證或Waiting Room頁面，需等待數十分鐘甚至數小時才能進入系統。Waiting Room是網站在流量過大時啟動的虛擬排隊機制，用於分流大量登入使用者。
在中國社群平台，不少人也對今年美簽預約叫苦連天。有人為趕上9月開學，不得不更換面談城市，甚至支付2000元人民幣（約300美元）委託代搶，仍遲遲沒有消息。還有留學生表示，學校9月即將開學、住房的租約早已簽好，但至今仍約不上面談，不知是否還能如期赴美。
美簽預約一號難求，也催生代搶號市場。據本報了解，目前旅遊簽證代搶價格約每人1000元人民幣（約142美元），學生簽證約1500元人民幣（約214美元），若要求更早的面談時間，價格還可能更高。不過，代搶號業者僅承諾持續刷號，並不保證一定能成功預約。
「明明是正常的預約流程，卻還要另外花一筆錢請人搶號，費用都快趕上簽證申請費了。」楊先生表示，他不願花這筆「冤枉錢」，更擔心代搶服務通常需要提供美簽預約帳號及密碼，由對方登入系統反覆刷號，一旦帳號資訊遭到濫用，個人資料恐有外洩風險。
因為面談名額釋出不穩，加上申請量大，許多人連續數周甚至數月登入都搶不到時間，網站還常卡在安全驗證或排隊頁面。 美國國務院公布的預估等待時間顯示，北京、上海等地旅遊與學生簽證多為數月不等，但這只是估算，不保證一定能在期限內取得面談。 目前旅遊簽代搶約每人1000元，學生簽約1500元，僅承諾持續刷號不保證成功；且需提供帳密登入，存在個資外洩與濫用風險。
精華 FAQ
因為面談名額釋出不穩，加上申請量大，許多人連續數周甚至數月登入都搶不到時間，網站還常卡在安全驗證或排隊頁面。
美國國務院公布的預估等待時間顯示，北京、上海等地旅遊與學生簽證多為數月不等，但這只是估算，不保證一定能在期限內取得面談。
目前旅遊簽代搶約每人1000元，學生簽約1500元，僅承諾持續刷號不保證成功；且需提供帳密登入，存在個資外洩與濫用風險。
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