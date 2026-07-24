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中國美簽預約一號難求 黃牛代搶號喊價千元

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中國美簽預約一號難求 黃牛代搶號喊價千元

記者趙健/洛杉磯即時報導
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美簽預約一號難求，也催生代搶號市場。圖為之前在北京的美國駐中國大使館前排隊等候申...
美簽預約一號難求，也催生代搶號市場。圖為之前在北京的美國駐中國大使館前排隊等候申請赴美簽證的人龍。(歐新社)

赴美之路，從搶到一個美簽面談名額開始。近期美國簽證預約成為中國社群熱議話題，不少申請人反映，連續數周甚至數月反復登入預約系統，仍約不到面談名額，有人因此被迫取消旅遊計畫，也有準留學生擔心無法趕上開學，甚至開始尋求代搶號服務，希望提高預約成功機會。

依照美國簽證申請程序，中國公民申請B1/B2旅遊商務簽證及F、M、J等學生、交流簽證，都需先完成線上申請、繳交簽證費，再預約至美國駐中國使領館接受領事官員面談，簽證核准與否通常於面談後決定。然而，不少申請人如今連面談名額都約不到。

家住中國上海的陳先生近日準備替父母申請B1/B2旅遊簽證，希望趁中國的十一假期來洛杉磯旅遊。然而，他連續兩周每天登入美簽預約系統刷號，卻始終沒有約到時間。

「要麼是預約網站根本登不上，一直停留在安全驗證頁面（Security Verification）；要麼好不容易登入，填了半天資料，最後卻顯示『無可用時段』。」陳先生說，連續刷了一個星期，連預約日曆都沒見過，真的很絕望。

為提高成功率，陳先生幾乎把網路流傳的各種攻略都試了一遍，有人說使領館習慣在整點放號，也有人說周一或周四較容易搶到名額。「各種說法都有，反正我都試過，全部失敗。」他說，自己一度考慮改到其他城市的美國領館辦理，但考量往返交通及住宿成本，加上看到不少網友分享其他領館預約時間也已排得很遠，最後仍決定放棄。

「太折騰了，父母年紀也大了，看來只能取消十一旅遊計畫。」陳先生表示，若延後到聖誕節，不僅機票、住宿價格大幅上漲，也已超出家人的假期安排。

根據美國國務院領事事務局最新公布的全球簽證等待時間，截至7月更新，中國主要美國使領館的B1/B2商務及旅遊簽證最快可預約面談時間約為北京2.5個月、上海3.5個月、廣州1個月、武漢1.5個月；學生及交流簽證（F、M、J）則分別約為北京4.5個月、上海4個月、廣州1.5個月及武漢2個月。不過，美國國務院提醒，相關數據僅為預估等待時間，並不保證申請人一定能在該期限內取得面談，使領館會依實際申請量及作業情況持續釋出新的預約名額。

不少申請人還反映，美簽預約網站如今新增虛擬排隊機制，登入時常停留在安全驗證或Waiting Room頁面，需等待數十分鐘甚至數小時才能進入系統。Waiting Room是網站在流量過大時啟動的虛擬排隊機制，用於分流大量登入使用者。

在中國社群平台，不少人也對今年美簽預約叫苦連天。有人為趕上9月開學，不得不更換面談城市，甚至支付2000元人民幣（約300美元）委託代搶，仍遲遲沒有消息。還有留學生表示，學校9月即將開學、住房的租約早已簽好，但至今仍約不上面談，不知是否還能如期赴美。

美簽預約一號難求，也催生代搶號市場。據本報了解，目前旅遊簽證代搶價格約每人1000元人民幣（約142美元），學生簽證約1500元人民幣（約214美元），若要求更早的面談時間，價格還可能更高。不過，代搶號業者僅承諾持續刷號，並不保證一定能成功預約。

「明明是正常的預約流程，卻還要另外花一筆錢請人搶號，費用都快趕上簽證申請費了。」楊先生表示，他不願花這筆「冤枉錢」，更擔心代搶服務通常需要提供美簽預約帳號及密碼，由對方登入系統反覆刷號，一旦帳號資訊遭到濫用，個人資料恐有外洩風險。

近期美國簽證面談名額一號難求，連續刷號數周仍看不到可預約時段。（受訪人提供）
近期美國簽證面談名額一號難求，連續刷號數周仍看不到可預約時段。（受訪人提供）

精華 FAQ

  • 因為面談名額釋出不穩，加上申請量大，許多人連續數周甚至數月登入都搶不到時間，網站還常卡在安全驗證或排隊頁面。

  • 美國國務院公布的預估等待時間顯示，北京、上海等地旅遊與學生簽證多為數月不等，但這只是估算，不保證一定能在期限內取得面談。

  • 目前旅遊簽代搶約每人1000元，學生簽約1500元，僅承諾持續刷號不保證成功；且需提供帳密登入，存在個資外洩與濫用風險。

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