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女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

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嘉年華郵輪官方公告回應了抓腳事件。圖為其郵輪示意圖，非涉事郵輪。美聯社
嘉年華郵輪官方公告回應了抓腳事件。圖為其郵輪示意圖，非涉事郵輪。美聯社

洛杉磯Fox 11新聞網報導，網路近日瘋傳一段噁心影片，有郵輪女乘客被拍到在公共用餐區，竟然直接拿起餐桌上的叉子刮自己的腳部。對此，嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）已正式作出回應。

該起事件起自北卡州居民、IG帳號為@lucky_charmedcourt的乘客鮑康（Courtney Baucom）拍下並上傳至網路

在首支影片中，一名與其他賓客同桌的女子，先是用右手猛力抓摳腳部，其腳上似乎附著白色脫屑物質，隨後竟直接用同一隻手拿起食物食用。

在第二支影片中，該女子更直接拿起餐叉來刮腳，周遭的其他遊客則仍在用餐。

在鮑康拍攝的影片背景音中，可聽到其他乘客震驚反應：「你們也有看到那個噁心爆頂的畫面嗎？」

鮑康在貼文中標記了嘉年華郵輪，並寫下標題：「香港腳婦人在郵輪上用餐叉刮腳」。鮑康表示，最終已向船上的賓客服務中心舉報此事。

兩則影片在網路上引起巨大反響，截至24日共有超過30萬點讚與16萬評論。有超過1000讚的評論指出，以後我搭乘郵輪，要自帶用餐叉子。還有點讚破萬的評論認為，如果你不像保全舉報，將那個餐叉丟掉，我希望你下次用餐時，有機會用到那個餐叉。

嘉年華郵輪22日在官方IG帳號發布題為「來自我們的一封信」進行回應。

「嗨，嘉年華的遊客們，我們在此確認，餐叉是用來吃東西的，不是用來保養腳部的。在得知此情況後，我們的團隊已迅速與該賓客溝通並進行處理，該用餐具已收回且丟棄。」

該郵輪公司隨後強調其對船上衛生標準的重視，甚至玩諧音梗（將船隊fleet諧音腳部feet）自我調侃：

「雖然這段影片在網路引發不少笑聲與驚呼，但清潔與衛生對我們來說絕非玩笑，」嘉年華在官方聲明中表示：「我們的船員每天都非常努力地在整支『腳』隊（船隊）中維持高標準，確保所有賓客都能享受安全、乾淨且舒適的假期。我們船上見。」

雖然郵輪公司似乎關閉該貼文的評論功能，但截至7月25日，它已獲得3萬1000個贊，並被轉發了1000多次。

鮑康在社群媒體上的最新動態中表示，嘉年華郵輪已與她取得聯繫，但並未透露更多細節。

根據嘉年華郵輪官網，加勒比海、墨西哥、巴哈馬等是其較熱門的目的地，而南加州的長堤市，是其主要登船點之一。

嘉年華郵輪官方公告回應了抓腳事件，該公告在Instagram上獲得了3萬1000...
嘉年華郵輪官方公告回應了抓腳事件，該公告在Instagram上獲得了3萬1000個讚。（Instagram/@Carnival）

精華 FAQ

  • 影片顯示一名女乘客在公共用餐區先抓摳腳部，接著還直接拿餐叉刮腳，周圍其他旅客仍在用餐，畫面因此引發大量網友不適與討論。

  • 拍攝者Courtney Baucom將影片上傳社群後，也向船上的賓客服務中心舉報此事，並在貼文中標記嘉年華郵輪，希望官方介入處理。

  • 嘉年華表示餐叉是用來吃東西，不是用來保養腳部，團隊得知後已立即與該賓客溝通處理，並把使用過的餐具收回丟棄，同時強調清潔與衛生不是玩笑。

香港 洛杉磯 郵輪

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