洗刷15年來笑柄？ 拉斯維加斯荒地迎「心」地標

克拉克縣官方帳號在X上發文慶祝備受矚目的全新752間客房飯店賭場計畫：「推動拉斯維加斯大道南端土地開發計畫邁進。」（X/ Clark County Nevada）

紐約郵報報導，罪惡之城向來不缺瘋狂的構想，但這個最新企劃可不簡單——它打算利用荒廢摩天輪的殘骸，架上一座高達265英尺的餐廳，外加一個巨大的發光愛心。

克拉克縣委員於周三批准了一項備受矚目的全新752間客房飯店賭場計畫。該地點位於曼德拉灣度假村正對面，長久以來是拉斯維加斯大道（The Strip）上最荒涼的土地之一：也就是胎死腹中的「天空景觀」（SkyVue）觀景輪廢棄遺址。

根據提案，這棟29層樓高的塔樓將被巨大的心型LED螢幕包覆，內部配備賭場、餐廳、游泳池，以及菲蒙街風格的戶外有頂廣場。

這塊土地淪為笑柄已經將近15年之久。

據《拉斯維加斯評論報》報導，開發商布洛奇（Howard Bulloch）及其公司Compass Investments曾於2011年公布一項耗資超過1億美元的宏偉計畫，內容包含一座500英尺高的觀景輪、雲霄飛車和商店等。

然而，工程人員才剛豎起兩根巨大的混凝土柱，資金就已經見底。自此之後，它們就像陰影般俯視著步履蹣跚走向曼德拉灣的遊客，並被當地人嘲諷為拉斯維加斯大道的「悲傷之柱」（pillars of sadness）。

該土地於2020年經歷破產拍賣，西雅圖商人佩里（Wayne Perry）以7500萬美元的信用標價（credit bid）收購了SkyVue基地及周邊地塊。

據該媒體報導，他的家族隨後於2023年將大道沿線約8英畝的土地以1620萬美元售予克拉克縣航空局，並在今年春天卸下了剩餘的房產。

現在，阿普爾鮑姆（Eli Applebaum）帶著他的「心型盒」登場，這名開發商透過旗下的Kulik River Capital公司，在4月份砸下7000萬美元收購了這塊近12英畝的土地。

根據縣政府文件顯示，他針對近15年荒廢爛尾提出的解方，是一座高聳的心型度假村，配備遊戲大廳、餐廳、零售空間、游泳池、會議設施以及有頂戶外廣場。

根據規劃，阿普爾鮑姆不但沒有拆除聲名狼藉的「悲傷之柱」，反而計畫將其加固，並增添第三根支撐柱，將賭城近年來最慘痛失敗的殘骸，化身為該度假村的皇冠明珠。

開發商的土地使用代表阿蒙森（Nancy Amundsen）周三向委員會表示，修改後的專案此後已獲得FAA的批准。

克拉克縣官方帳號在X上發文慶祝並宣傳必要許可和審查的批准：「推動拉斯維加斯大道南端土地開發計畫邁進。」

當地賭城內幕部落格「VitalVegas」在社群平台X上回覆克拉克縣的慶祝貼文時砲轟：「這絕對是今天絕無僅有的屁話，絕不可能實現，對這些鬼話致上最高敬意。」

拉斯維加斯到處都是那些從未走出PowerPoint階段的璀璨度假村效果圖。在阿普爾鮑姆這場發光發熱的紅色美夢與現實之間，融資、額外的許可證以及真正的施工依然是橫亙在前方的重重障礙。