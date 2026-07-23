堅持13年不漲價 華人老夫婦餐廳不敵通膨 含淚歇業
KTLA 5電視台報導，一家在聖費南度谷經營近50年、深受當地居民喜愛的老字號餐廳「Heart's Coffee Shop」即將走入歷史。該餐廳由一對中國移民夫婦創辦，是一家傳統美式餐廳。業主表示，近幾年持續攀升的營運成本是導致結業的主要原因。
餐廳創辦人Yuk Wong與Sue Wong夫婦於1969年從中國移民美國。他們的女兒蘇珊（Susan Wong-Young）23日接受KTLA訪問表示，父母起初在親戚開設的餐廳工作，一邊存錢、一邊懷抱著擁有自己事業的夢想。「我父母來到這裡時，完全不會說英語，身上只有100美元，」黃蘇珊說。「他們用了10年，最終存到1萬美元。」
1979年，在原業主（正準備退休）提供部分資金協助下，夫婦倆買下位於范奈斯Saticoy街16918號、鄰近Balboa大道的Heart's Coffee Shop，讓「美國夢」成真。
過去47年間，這家餐廳逐漸發展壯大，成為當地社區的重要地標。餐廳供應經典的美式早午餐，懷舊的用餐空間讓人聯想起電視情境喜劇「Alice」的場景。蘇珊表示，這些年來，餐廳歷經了經濟衰退、1994年北嶺大地震，以及加州禁止室內吸菸令等多重考驗。
最終讓Heart's撐不下去的，是食材、人工成本不斷上漲以及人手短缺的問題。蘇珊說，「我父母真的很努力想讓餐廳經營下去，但過去五年真的非常艱難。所有東西的價格都在上漲，包括食材成本。」
餐廳最後的營業日是8月9日。
儘管子女多次建議調漲價格，父母仍堅持許多菜單品項維持13年前的價格不變。蘇珊說，「父母不想讓客人受到影響，把負擔轉嫁給客人。」她說，「過去五年他們一直咬牙苦撐，最後他們說：『我們撐不下去了。』」
一家人最終決定出售餐廳、讓父母退休，蘇珊形容這個決定「令人心碎」。
蘇珊透露，一名開發商已買下該房產，並計畫拆除餐廳。不過，餐廳極具代表性的心形招牌將被保存下來，未來將陳列於范奈斯機場旁「Valley Relics博物館」的室內展館中，該館收藏大量經典招牌。
蘇珊表示，長期虧損經營迫使家人動用自身資產以維持餐廳運作。目前家人已發起GoFundMe募款活動，希望協助支持黃玉與蘇兩人的退休生活。
自結業消息在Instagram公布後，許多粉絲紛紛在社群媒體上表達不捨，留言包括：「太令人難過了。我們離一個完全反烏托邦的社會又近了一步，什麼有個性、有歷史的東西都留不住。」「太傷心了！洛杉磯真的很不擅長保留這些懷舊的地方。」
主要原因是食材價格、人工成本持續上升，加上人手短缺，讓餐廳長期虧損難以為繼。即使夫妻倆努力撐了多年，最後仍只能選擇結束營業。 Yuk Wong與Sue Wong 1969年從中國移民美國，先在親戚餐廳工作存錢，10年後湊到1萬美元。1979年在原業主資助下買下餐廳，實現開店夢想。 一名開發商已買下該房產，並計畫拆除餐廳。不過具代表性的心形招牌將被保留下來，未來會陳列於范奈斯機場旁的Valley Relics博物館，家人也發起募款協助退休生活。
精華 FAQ
主要原因是食材價格、人工成本持續上升，加上人手短缺，讓餐廳長期虧損難以為繼。即使夫妻倆努力撐了多年，最後仍只能選擇結束營業。
Yuk Wong與Sue Wong 1969年從中國移民美國，先在親戚餐廳工作存錢，10年後湊到1萬美元。1979年在原業主資助下買下餐廳，實現開店夢想。
一名開發商已買下該房產，並計畫拆除餐廳。不過具代表性的心形招牌將被保留下來，未來會陳列於范奈斯機場旁的Valley Relics博物館，家人也發起募款協助退休生活。
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