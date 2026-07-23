堅持13年不漲價 華人老夫婦餐廳不敵通膨 含淚歇業

華人經營了近50年的餐廳Heart's Coffee Shop不敵成本上漲，將歇業。（谷歌地圖）

KTLA 5電視台報導，一家在聖費南度谷經營近50年、深受當地居民喜愛的老字號餐廳「Heart's Coffee Shop」即將走入歷史。該餐廳由一對中國移民 夫婦創辦，是一家傳統美式餐廳。業主表示，近幾年持續攀升的營運成本是導致結業的主要原因。

餐廳創辦人Yuk Wong與Sue Wong夫婦於1969年從中國移民美國。他們的女兒蘇珊（Susan Wong-Young）23日接受KTLA訪問表示，父母起初在親戚開設的餐廳工作，一邊存錢、一邊懷抱著擁有自己事業的夢想。「我父母來到這裡時，完全不會說英語，身上只有100美元，」黃蘇珊說。「他們用了10年，最終存到1萬美元。」

1979年，在原業主（正準備退休）提供部分資金協助下，夫婦倆買下位於范奈斯Saticoy街16918號、鄰近Balboa大道的Heart's Coffee Shop，讓「美國夢」成真。

過去47年間，這家餐廳逐漸發展壯大，成為當地社區的重要地標。餐廳供應經典的美式早午餐，懷舊的用餐空間讓人聯想起電視情境喜劇「Alice」的場景。蘇珊表示，這些年來，餐廳歷經了經濟衰退、1994年北嶺大地震，以及加州 禁止室內吸菸令等多重考驗。

最終讓Heart's撐不下去的，是食材、人工成本不斷上漲以及人手短缺的問題。蘇珊說，「我父母真的很努力想讓餐廳經營下去，但過去五年真的非常艱難。所有東西的價格都在上漲，包括食材成本。」

餐廳最後的營業日是8月9日。

儘管子女多次建議調漲價格，父母仍堅持許多菜單品項維持13年前的價格不變。蘇珊說，「父母不想讓客人受到影響，把負擔轉嫁給客人。」她說，「過去五年他們一直咬牙苦撐，最後他們說：『我們撐不下去了。』」

一家人最終決定出售餐廳、讓父母退休，蘇珊形容這個決定「令人心碎」。

蘇珊透露，一名開發商已買下該房產，並計畫拆除餐廳。不過，餐廳極具代表性的心形招牌將被保存下來，未來將陳列於范奈斯機場旁「Valley Relics博物館」的室內展館中，該館收藏大量經典招牌。

蘇珊表示，長期虧損經營迫使家人動用自身資產以維持餐廳運作。目前家人已發起GoFundMe募款活動，希望協助支持黃玉與蘇兩人的退休生活。

自結業消息在Instagram公布後，許多粉絲紛紛在社群媒體上表達不捨，留言包括：「太令人難過了。我們離一個完全反烏托邦的社會又近了一步，什麼有個性、有歷史的東西都留不住。」「太傷心了！洛杉磯真的很不擅長保留這些懷舊的地方。」