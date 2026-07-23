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你可能有錢沒領 Amazon最高51美元和解退款倒數中

記者趙健/即時報導
曾加入亞馬遜Prime會員的美國消費者，如果符合資格，還有最後幾天可申請最高51...
曾加入亞馬遜Prime會員的美國消費者，如果符合資格，還有最後幾天可申請最高51美元的和解退款。（取材自亞馬遜官網）

CNBC報導，曾加入亞馬遜Amazon）Prime會員的美國消費者，如果符合資格，還有最後幾天可申請最高51美元的和解退款。這項總額25億美元的和解案，源於美國聯邦貿易委員會（FTC）指控亞馬遜在未充分取得消費者同意下，讓數百萬人加入Prime會員，並刻意讓取消訂閱程序變得複雜。申請截止日期為7月27日。

FTC於2023年提告指出，亞馬遜利用具有誤導性的網頁設計，誘導消費者在不知情的情況下加入Prime自動續訂會員，包括結帳頁面、運送選項頁面及Prime Video等介面，並讓取消會員流程繁瑣，增加消費者退出訂閱難度。

雖然亞馬遜否認相關指控，但於2025年9月同意支付總額25億美元與FTC達成和解，其中10億美元為民事罰款，另15億美元作為消費者賠償基金，同時承諾簡化Prime會員取消流程。

報導指出，去年已有部分符合資格的會員自動收到退款；目前第二階段開放符合資格但尚未獲得退款的消費者提出申請。

申請人須同時符合三項條件，包括：第一，2019年6月23日至2025年6月23日期間加入美國Amazon Prime會員；第二，在上述期間任何連續12個月內，Prime福利使用次數超過3次但少於10次；第三，是透過FTC質疑的訂閱流程加入Prime，或曾透過相同流程嘗試取消會員。

符合資格者可前往官方和解網站SubscriptionMembershipSettlement.com確認資格並填寫申請表，截止日期為7月27日。若申請網站出現無法連線情況，可透過電子郵件[email protected]聯繫和解案管理單位尋求協助。

亞馬遜表示，每份申請約需30天審核，經核准者預計自今年9月起陸續收到退款。退款金額將依會員實際支付的Prime會費計算，每人最高可獲51美元。

FTC也提醒民眾，官方不會主動透過電話、簡訊或電子郵件要求支付任何費用才能領取退款，也不會要求提供銀行帳戶或信用卡資料。若有人聲稱可保證取得退款並要求付款，極可能是詐騙，民眾應提高警覺。

精華 FAQ

  • 符合資格的美國Prime會員，最高可獲51美元退款，第二階段申請截止日為7月27日。申請通過後，預計自今年9月起陸續收到退款。

  • FTC指控亞馬遜在未充分取得同意下，利用誤導性頁面設計讓消費者加入Prime，並刻意讓取消流程變得複雜，因此形成總額25億美元的和解案。

  • 須在2019年6月23日至2025年6月23日期間加入美國Prime，且符合使用次數與訂閱流程條件。可至SubscriptionMembershipSettlement.com確認資格並填表申請。

Amazon 亞馬遜

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