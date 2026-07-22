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首任鳳凰城經文處長焦國恩已抵達 辦公地點尋妥

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
台積電亞利桑納廠目前已有至少3000名工程師，其中許多人來自台灣，也逐漸在當地形...
台積電亞利桑納廠目前已有至少3000名工程師，其中許多人來自台灣，也逐漸在當地形成具有規模的台灣社群。（本報檔案照╱記者吳翰飛攝影）

中華民國行政院已核定由台灣美國事務委員會副秘書長焦國恩為首任駐鳳凰城台北經文處處長。據當地知情人士向本報透露，焦國恩已於19日抵達鳳凰城。

中華民國外交部日前發布新聞稿，為強化服務在美台商及僑民，並促進台美雙向投資，決定在亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作進行中。

知情人士透露，焦國恩將出席7月底的一場僑務座談會。駐鳳凰城台北經文處的辦公地點目前已經找妥，但由於仍在修繕當中，現階段尚不便對外透露具體位置。焦國恩目前暫時在臨時辦公室處理事宜。

另外，具體的辦公室開館時間、是規劃採購還是租賃等細節，目前仍不得而知。外交部日前在一場記者會上表示，各項籌備工作都還在進行中，後續將會適時對外說明。

根據中央社報導，焦國恩為職業外交官，其雙胞胎弟弟焦國祐目前擔任外交部北美司副司長。據悉，焦國恩自吳釗燮擔任外交部長期間，即在部長辦公室服務，直到目前擔任台灣美國事務委員會副秘書長，焦國恩也持續參與外交部長林佳龍辦公室的對外關係及政策協商協調工作。由於焦國恩已返國歷練一段時間，此次派駐海外也符合外交人員外派時程規劃。

外交部指出，鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市。隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且具戰略意義的科技產業聚落，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。

有外交部官員認為，由外交部長辦公室資深幕僚出任新設館處的首任處長，被視為展現外交部長林佳龍對駐鳳凰城台北經文處成立，以及台美科技與經貿合作的高度重視。

據了解，台積電亞利桑納廠目前已有至少3000工程師，其中許多人來自台灣，也逐漸在當地形成具有規模的台灣社群。

亞利桑納州僑務委員張聖儀受訪指出，隨著台積電及相關供應鏈持續在鳳凰城發展，相信未來當地整體經濟與生活圈將更加蓬勃發展。她表示，高興能見證台積電在亞利桑納州的發展，她從2020年10月起便一路協助台積電相關發展，也看到近年越來越多台灣企業、工程師及家庭陸續來到當地。

駐鳳凰城台北經文處成立後，未來台灣在美國的館處數量將達14處，包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

精華 FAQ

  • 行政院已核定由台灣美國事務委員會副秘書長焦國恩出任首任處長，且據知情人士透露，他已於19日抵達鳳凰城，開始接手相關籌備與處務工作。

  • 辦公地點已經找到，但因仍在修繕中，暫時不便公布具體位置；焦國恩目前先在臨時辦公室處理事務，至於開館時間與採購或租賃方式仍待確認。

  • 外交部表示，這是為了加強服務在美台商與僑民，並促進台美雙向投資；同時鳳凰城因台積電及供應鏈進駐，已成為具戰略意義的科技產業聚落。

中華民國 亞利桑納州

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