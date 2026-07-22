熬過7年 中資最大爛尾樓有結局了

曾因大規模塗鴉引發關注的泛海廣場，如今終於迎來重啟曙光。（記者趙健／攝影）

中國開發商泛海控股資金耗盡、停工逾七年的洛杉磯 市中心「最知名爛尾樓」泛海廣場（Oceanwide Plaza），終於迎來重大轉機。聯邦破產法官20日核准修正版清算計畫，為KPC Group與Lendlease Americas合組團隊收購這座未完工建築掃清道路。買方提出約5億1700萬美元收購方案，並承諾再投入約8億美元完成工程，這座曾因大規模塗鴉而爆紅的「塗鴉樓」，可望重新啟動開發。

彭博社報導，這項交易已獲聯邦破產法官Deborah J. Saltzman批准。法官是在洛杉磯市府與洛杉磯縣政府雙雙撤回反對意見後作出裁定，認為修正版重整計畫符合破產程序規定，確認令預計本周稍後生效。

地產新聞網站Commercial Observer指出，此次收購方案總額約5億1700萬美元，由現金及信用出價（credit bid）組成；其中，信用出價是以債權抵付部分收購價款，主要用於抵付未支付的營建工程款及中國EB-5投資人的優先債權。

隨著交易獲准，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，泛海廣場的塗鴉清除及環境整治工程將立即展開。法院要求買方在90天內完成塗鴉清除及相關整治工作；依交易條件，KPC須於六個月內完成整筆交易，若未能如期完成，備選買家仍可接手。貝斯表示，這不僅是洛杉磯市中心復興的重要里程碑，也有助迎接2028年洛杉磯奧運。

泛海廣場位於洛杉磯市中心Figueroa街與12街交會處，緊鄰湖人隊主場Crypto.com Arena，由北京泛海控股於2015年啟動開發，原規畫興建三棟高樓，總建築面積超過150萬平方英尺，包含504戶住宅、一家豪華酒店及大型購物商場。然而，彭博社指出，隨著中國政府收緊企業海外投資政策，泛海控股資金鏈斷裂，工程於2019年、完成約六成時全面停工。泛海控股在停工前已投入約12億美元。

停工後，這座龐大的未完工建築長期閒置。2024年初，大樓外牆遭塗鴉客大規模噴滿彩繪，隨後又陸續出現高空跳傘、攀爬及走鋼索等極限運動影片在社群媒體瘋傳，使泛海廣場意外成為洛杉磯新「地標」，也迫使市府自費加裝圍籬及強化安全措施。

這項重整案一度遭到洛杉磯市府反對。市府今年5月曾質疑買方未提出足夠具體的資金及完工計畫。Commercial Observer報導，經過多次協商、實地會勘及修正重整方案後，市府在取得買方更明確的完工承諾後，才於近日撤回反對意見。

接手開發商表示，泛海廣場仍需投入約8億5000萬美元才能全部完工，未來將依照原始規畫完成整體開發，包括住宅、豪華酒店及商業空間，希望讓這座停工多年的「塗鴉樓」重獲新生。