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台工程師家庭大量移居亞利桑納州 這處將打造「美國竹北」

台工程師家庭大量移居 這裡將打造「美國竹北」

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
台裔創辦房地產開發公司Taicoon Property Partners旗下Ph...
台裔創辦房地產開發公司Taicoon Property Partners旗下Phoenix Dove Valley LLC，近日聯手大發地產投資公司購入的這兩塊土地，分別為鄰近17號公路與West Dove Valley Road的南側地塊（土地A，約 186.824 英畝），以及鄰近17號公路與Carefree Highway的北側地塊（土地 B，約181.185英畝），兩塊地總共近400英畝。（張聖儀提供）

總部設於華盛頓特區的台裔創辦房地產開發公司Taicoon Property Partners旗下Phoenix Dove Valley LLC，近日聯手大發地產投資公司（DA FA Realty & Investments LLC），以8800萬美元購入亞利桑納州北鳳凰城台積電廠區旁，近400英畝的二塊商業土地，期打造「美國竹北」台灣城。

大發地產總裁張聖儀接受本報採訪，分享這兩塊土地的未來發展，團隊計畫打造一座結合商業、住宅、餐飲與生活機能的「台灣城」，希望將台灣人熟悉的生活模式帶到鳳凰城，形成新的台灣文化與產業聚落。

根據Phoenix Dove Valley LLC的新聞稿，兩塊土地分別為鄰近17號公路與West Dove Valley Road的南側地塊（土地A，約186.824英畝），以及鄰近17號公路與Carefree Highway的北側地塊（土地B，約181.185英畝），兩塊地總共近400英畝。據悉，這是繼台積電於2026年1月斥資標下902英畝土地後，該區域規模最大、最受矚目的台美聯手土地投資案。兩地塊具備無可複製的地理優勢，緊鄰17號公路且極度靠近台積電亞利桑納晶圓廠址，地理位置極具戰略價值。

The Arizona Republic報導，此次交易由大發地產投資公司集團總裁張聖儀代表Taicoon完成。本報記者詢問兩塊土地未來開發方向，張聖儀表示，隨著台積電亞利桑納廠區持續擴建，周邊生活圈正快速成形，近年已有越來越多台灣家庭及企業進駐。因此，團隊希望借鏡新竹「竹北科學園區」的發展模式，打造結合商業、住宅、餐飲及休閒機能的「台灣城」，將台灣成熟的都市生活體驗帶到亞利桑納，滿足當地居民日益增加的生活需求。

未來規劃內容，包括引進大型百貨商場、超市、餐飲街及複合式商業空間，結合亞洲特色餐飲品牌，包括台灣、日韓等地連鎖餐飲業者，打造類似台北信義區或竹北商圈的美食與購物環境。商場內也規劃設置娛樂、教育中心、KTV、會所等多元設施。目前相關餐飲品牌引進與合作仍在洽談階段，未來希望透過商業、住宅與文化元素融合，打造不同於傳統美式郊區生活的新型亞洲城市生活圈。

至於住宅部分，張聖儀指出，主要是希望打造具有台灣特色的高端住宅社區，包括類似台北「帝寶」等高級住宅概念的高樓建築，結合當地優美山景，提供兼具景觀與生活品質的居住選擇。並且規劃酒店式公寓大樓和複合式公寓，提供在地居民和半導體供應商往返台美洽公、外派短期商旅、及符合工程師們生活型態的住宿需求。

她指出，自2020年10月起便持續協助台積電相關發展，近年隨著晶圓廠陸續推進，不僅吸引大量台籍工程師赴美工作，也帶動許多家庭舉家搬遷至當地。除了台灣企業外，台積電供應鏈也涵蓋大量日本、韓國等亞洲企業，包括半導體設備、材料、化學品及原物料供應商，形成龐大的產業聚落。未來估計將有越來越多台灣人移居鳳凰城，並持續帶動當地經濟與生活圈快速成長。

張聖儀不僅在亞利桑納州當地從事房地產投資開發26年，也是北美洲台灣商會聯合總會第34屆總會長、現任鳳凰城台灣半導體供應商協會理事長、更是當地的僑務委員。

張聖儀不僅在亞利桑納州當地從事房地產投資開發26年，也是北美洲台灣商會聯合總會第...
張聖儀不僅在亞利桑納州當地從事房地產投資開發26年，也是北美洲台灣商會聯合總會第34屆總會長、現任鳳凰城台灣半導體供應商協會理事長、更是當地的僑務委員。（張聖儀提供）

精華 FAQ

  • 土地位於亞利桑納州北鳳凰城、緊鄰台積電廠區旁，分為南北兩塊，合計近400英畝，成交總價為8800萬美元，具備高度戰略與開發價值。

  • 因為台積電擴廠後，周邊台灣工程師、家庭與供應鏈持續移入，生活需求快速增加，因此團隊希望借鏡竹北科學園區，打造更符合台灣人習慣的城市生活圈。

  • 規劃內容包括大型百貨、超市、餐飲街、娛樂與教育中心，也會引進台灣及日韓餐飲品牌；住宅部分則有高端高樓、酒店式公寓與複合式公寓，以滿足不同族群需求。

亞利桑納州 台積電

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