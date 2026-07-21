好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

多位好市多員工在社群平台Reddit論壇分享的經驗，各門市蔬果的新鮮度可能有所差異，通常反映門市蔬果團隊的品管情況。（本報檔案照）

不少民眾喜歡到好市多 （Costco ）購買大包裝蔬果，認為價格實惠、份量充足，但也有人發現，水果、蔬菜買回家沒多久就開始發霉或腐爛，最後只能丟棄，反而沒有省到錢。

美食資訊網站Simply Recipes報導，多位好市多員工在社群平台Reddit論壇「r/Costco」分享經驗，各門市蔬果的新鮮度可能有所差異，通常反映門市蔬果團隊的品管情況。理想情況下，團隊應在商品到貨時逐一檢查，將受損、腐爛或品質不佳的商品退回；但若因人力不足或品管流程執行不夠確實，仍可能有品質較差商品上架。

因此，員工建議，消費者選購蔬果時不要因賣場人多或趕時間而匆忙挑選，也不要認為賣場一定已將所有品質不佳的商品下架，購買前最好仔細檢查每一盒、每一袋蔬果，以免花錢買回容易腐壞的商品。

以草莓、藍莓等透明塑膠盒包裝水果為例，可先查看整個包裝是否有發霉、果實變軟或盒內積水等情況；若包裝可以打開，也可檢查底部是否藏有已開始腐敗的水果。

至於袋裝蘋果、洋蔥、馬鈴薯等商品，則可稍微翻動包裝，確認是否有大面積瘀傷、凹陷或腐爛情形。員工也建議善用嗅覺，若包裝內藏有一顆已腐壞的洋蔥、馬鈴薯、蘋果或草莓，通常會散發明顯異味，即使外觀看起來正常，也不建議購買。

此外，員工表示，若住家附近有多家好市多，可優先選擇人潮較多、商品周轉率較高的門市，由於商品更新速度通常較快，蔬果新鮮度也相對較佳。

好市多官網則表示，公司對販售商品提供「100%滿意保證」，若會員對購買商品不滿意，可依退貨政策申請退款。不過，員工仍建議，與其事後辦理退貨，不如在採買時多花幾分鐘仔細檢查商品，更能降低買到品質不佳蔬果的機率，避免食材與金錢雙重浪費。