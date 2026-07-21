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川普打擊生育旅遊 綠卡華人反而回中國生娃

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華人媽媽分享「反向回國生娃」經歷，孩子身分、較低的生產及月子費用，以及家人陪伴，...
華人媽媽分享「反向回國生娃」經歷，孩子身分、較低的生產及月子費用，以及家人陪伴，成為她們的重要考量。圖為示意圖。（新華社）

過去，「赴美生子」曾是不少華人家庭的選擇，但近年部分已在美國生活、甚至持有綠卡的華人媽媽，卻反向選擇回中國生產。除生產和坐月子費用較低、家人在身邊，她們最重要的考量，是希望為孩子保留中國身分及更多未來選擇。

洛杉磯居民陳女士第一胎在美國出生，懷上第二胎後，她堅定選擇回中國生產。她表示，自己和丈夫都是美國綠卡持有人，如果孩子在美國出生，通常一出生即取得美國公民身分；若在中國出生，則可能有機會辦理中國戶籍，再依相關規定辦理赴美所需證件。面對未來生活方向不確定性，夫妻希望給孩子多一種選擇。

陳女士最終在長沙一家公立醫院接受剖腹產，選擇VIP服務及單人套房，包含部分產檢，總費用約3萬元人民幣（約4200美元）。她指出，美國生產雖有保險，但不少保險計畫自付額較高，實際支出未必低；在中國即使選擇較高規格服務，費用仍較容易負擔。

差距更明顯的是產後照護。陳女士在中國坐了三個月月子，每月聘請月嫂只需1萬多元人民幣（約1400美元）。她表示，洛杉磯華人月嫂每月費用接近1萬美元。

中國不僅月嫂選擇較多，也可入住月子中心，費用約3萬至4萬元人民幣，產後康復項目通常只需數千元人民幣。

「請專業人員，自己怎麼舒服就怎麼來。」陳女士說，即使家人願意幫忙，產婦有時仍會不好意思頻繁麻煩長輩；聘請專業月嫂，既能讓剖腹產後的自己充分休息，也能減輕家人壓力。

社群平台上，也有華人媽媽分享相似經歷。一名居住北美灣區的媽媽表示，她預訂近11周的月子中心療程，離開後再聘請育兒人員。中國育兒人員每月約8000元人民幣，而灣區月嫂每月可能從8000美元起跳。

另一洛杉磯華人媽媽表示，夫妻均持綠卡，考量未來局勢和孩子身分，決定回中國生產。她選擇公立三甲醫院的特需門診、LDR單人產房及單人病房，認為中國醫師經驗豐富，父母親友也能在身邊陪伴，不必安排家人輪流赴美照顧母嬰。

不過，回國生產並非處處勝過美國。陳女士認為，中國產檢項目較密集，容易增加孕婦焦慮，「明明沒有什麼問題，每次聽胎心都要20分鐘。」就診流程也較繁瑣，一次安排多項檢查，孕婦可能要往返不同樓層和診室，分別排隊、簽到、取報告，再交給醫師。

陳女士總結，中國醫師普遍經驗豐富、認真負責，月嫂、月子中心和產後康復服務也更成熟、實惠；但在人文關懷、隱私及就診流程方面，美國整體體驗仍然更好。對這些「反向回國生娃」的媽媽而言，費用只是其中一項考量，家庭支持和產後照護固然重要，為孩子保留更多身分與未來發展的可能性，才是她們作出選擇的關鍵。

世界周刊的移民專頁6月14日也曾報導回中國生育的現象，並解答相關身分問題。有持美國綠卡的華人因個人原因，選擇在中國生育，詢問律師入境、身分等問題。律師鄭毅指出，美國移民法對綠卡居民在境外生育的嬰兒有特殊待遇。如果符合條件，包括下面一些情況，嬰兒在母親臨時離美期間出生；母親仍然是美國永久居民；嬰兒第一次入境；母親陪同；母親此次離境未超過一年，那麼寶寶通常可以不用移民簽證， 也不用F2A排期，直接以永久居民身分入境。

精華 FAQ

  • 主要原因不只是省錢，還包括家人能在身邊協助照顧，以及希望孩子保留中國身分，未來可依情況再選擇不同生活與發展路徑。

  • 她在長沙公立醫院剖腹產，含VIP服務、單人套房與部分產檢約花3萬元人民幣；月嫂每月1萬多元，遠低於洛杉磯的高額費用。

  • 優點是醫師經驗足、月嫂與月子中心成熟且較便宜，家人也能陪伴；缺點則是產檢較密集、流程繁瑣，隱私與人文體驗不如美國。

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